麗明營造連22年辦捐血累計1萬4千袋　還可抽市值1萬7單車

▲▼麗明營造董事長吳春山連續22年辦捐血，已累計1萬4千袋，台體大男籃隊「Desert Rangers」也現身響應。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

承攬台中國家歌劇院工程的麗明營造連續22年都舉辦捐血，由於今年參與的主辦、協辦單位高達33個，活動只得分3天進行，23日上午是第一場，麗明董事長吳春山表示，累積至去年捐血量已達14256袋，今年除了贈送近千元的禮品之外，還可抽市值1萬7千元的單車，而且台體大男籃隊「Desert Rangers」也現身響應，引發球迷爭相合照。

麗明營造公益捐血活動從2001年起的125袋熱血開始，從1部捐血車擴大到疫情前6部捐血車的盛況，累積至去年已達14256袋，今年設定的目標是1600袋，今年還請來由麗明營造贊助、成績優異的台體大男籃隊「Desert Rangers」共襄盛舉，期待透過這群形象健康又陽光運動健將，吸引更多年輕夥伴加入捐血行列。

今年捐血的伴手禮相當豐盛，除了獲得印有照片的捐血感謝狀外，還有「春拌麵」、耳掛式咖啡、水晶肥皂、白米、日光溫泉體驗券、摸彩券等，以及很多隱藏版的驚喜好禮會出現在福袋中，最後一天會公開抽獎，最大獎是市價17000元的捷安特自行車，歡迎民眾呼朋引伴，，地點就在市政府府後廣場邊。