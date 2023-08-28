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以用電安全為重！伍菱電機漏電斷路器用電更安心

▲▼伍菱電機漏電斷路器用電更安心。（圖／業者提供）

▲使用伍菱電機漏電斷路器為用電安全帶來保障。（圖／業者提供，下同）

科技中心／綜合報導

別以為安裝了無熔絲開關就很安全囉！漏電斷路器是用來保護人們免於漏電感電事故的一種電器安全裝置。當使用中的電器發生漏電現象時，漏電斷路器能即時切斷電源，阻止進一步的電流傷害，保護人們的生命安全。

▲▼伍菱電機漏電斷路器用電更安心。（圖／業者提供）

▲根據電工法規，各款用電裝置或線路在施工時都應按法規要求接地，並且應安裝漏電斷路器來進行保護。

根據屋內線路裝置規則俗稱:電工法規) 第59條，各款用電裝置或線路在施工時都應按法規要求接地，並且應安裝漏電斷路器來進行保護。這包括建築臨時用電裝置、游泳池、噴水池等場所的水中周邊用電裝置、灌溉、養魚池及池塘等用電裝置、公共場所的飲水機分路、住宅、浴室的電熱水器及浴室插座分路、住宅場所陽臺的插座及離廚房水槽一‧八公尺以內的插座分路、住宅、辦公處所、商場的沉水式用電裝置、戶外路燈、號誌燈、廣告招牌燈、人行地下道、路橋用電裝置、慶典牌樓、裝飾彩燈、遊樂場所的電動遊樂裝置分路等。正確的漏電斷路器安裝是需要經過專業的配電設計規劃的，必須使用專用迴路、專區供電的方式進行保護。無論是住宅、商業建築還是工業場所，漏電斷路器都會是保護用電安全的明智選擇。

▲▼伍菱電機漏電斷路器用電更安心。（圖／業者提供）

▲無論是住宅、商業建築還是工業場所，漏電斷路器都會是保護用電安全的明智選擇。

漏電斷路器是在使用中的電器發生漏電現象時能即時切斷電源的一種電器安全裝置，無論是住宅、商業建築還是工業場所，漏電斷路器都會是保護用電安全的明智選擇。而伍菱電機一直致力於提供安全可靠的產品，並且不斷努力開發新的創新解決方案來滿足使用者的需求。伍菱電機的漏電斷路器不僅擁有優秀的安全效能，還符合相關的安全規範和標準。這使得它成為了大眾選擇用於全面保護用電迴路的理想選擇。無論是在家庭、辦公室還是商業場所，伍菱電機漏電斷路器都是您的最佳選擇。對於產品安裝和更換，我們強烈建議您請專業的合格水電師傅進行操作，以確保安裝過程的正確性和安全性。只有在得到專業指導和確認之下，使用者才能真正體驗到伍菱電機漏電斷路器為用電帶來的最大安全保障。

▲▼伍菱電機漏電斷路器用電更安心。（圖／業者提供）

▲伍菱電機的漏電斷路器不僅擁有優秀的安全效能，還符合相關的安全規範和標準。

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