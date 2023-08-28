新北夫妻中部出遊！外埔翻車「飛越7公尺高堤防」　妻腦漿溢出慘死

▲台中自小客車在外埔堤防翻覆，車內女子頭骨破裂腦漿溢出身亡。（圖／民眾提供，下同）

記者許權毅、陳韻如／台中報導

台中市埔區大安溪廍子堤防路27日下午發生一起離奇死亡車禍！一對夫妻從新北市開車到中部遊玩，在行經大安溪堤防路時卻不知何故衝向7公尺高的堤防，整輛車飛越堤防，衝到70多公尺外的堤防外溪岸林間，妻子頭部破裂腦漿溢出，緊急送醫後仍不治身亡。警方事後對丈夫實施酒測，他並無酒駕情事，至於詳細事故原因仍待調查釐清。

據了解，50歲劉姓男子與50歲曾姓妻子是新北市人，昨天開車南下遊玩，兩人先到苗栗卓蘭1處農場，結束後要再到後龍好望角，過程中他們因不知道路，便開啟導航，依照指示開到外埔區堤防路。

豈料，車輛卻在事故路段時，不明原因飛越7公尺高堤防，在衝落70多公尺外的堤防另一側，而車輛因下坡力道強，還翻滾數圈，最終卡在溪岸林間，整輛車爛毀，車體碎片還沿路四散，劉男與妻子均被卡在車內，民眾目擊整個事發經過當場嚇傻，連忙報警。

警消人員趕抵現場後，發現劉男意識清楚，但一旁的妻子頭骨破裂，腦漿溢出，緊急將兩人救出送醫，但妻子仍因傷重宣告不治。警方後續對劉男實施酒測，他酒測值為0，目前已報請檢方和法醫相驗，至於詳細事故原因仍待進一步調查釐清。