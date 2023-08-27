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蘇拉「倒鉤轉彎」路徑又南修　南台灣恐陸警颱風假！豪雨熱區出爐

▲▼蘇拉颱風。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

▲蘇拉已經增強為強烈颱風。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

今年第9號「蘇拉」（Saola）增強為強烈颱風，未來將轉彎往台灣南端前進，日本氣象廳今（27日）晚不斷將其路徑往南修正，中央氣象局最新路徑預報也顯示，蘇拉已經開始轉彎，並再度將路徑南修，不過台東、高雄、屏東、綠島蘭嶼的暴風侵襲率仍破60%，災害預報士賈新興並指，各國官方預報認為蘇拉中心登陸的機率，以南台東至恆春半島之間最有可能。

氣象局指出，強颱「蘇拉」今晚8時位在鵝鑾鼻南南東方710公里海面上，受大低壓帶內部環流影響，在南邊打轉，隨著高壓勢力的往西沿展，預估今晚至明天將逐漸轉北後再轉西北接近台灣，暴風圈將通過台灣南端陸地或近海，最快明晚（28日）到29日（周二）清晨將發布海上警報，30至31日（周三至四）影響台灣最劇。

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▼蘇拉路徑再度南修。（圖／中央氣象局）

▲▼蘇拉颱風。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

▲▼蘇拉颱風。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

蘇拉颱風最新路徑預報，台、日官方皆有往南修正的趨勢，將「倒鉤」從南邊往西北轉彎走3天靠近台灣南端。氣象局指出，因為目前東側發展中的熱帶性低氣壓，也就是即將生成的「海葵」颱風產生變化，蘇拉初估仍是朝西、偏南，通過台灣南端的路線，對東南部至恆春半島、南部的天氣影響較大。

賈新興分析，依據各國官方預報、數值模式預報都顯示，蘇拉颱風中心從南台東至恆春半島之間登陸的機率最高，以目前的速度和方向推估，明天深夜至29日清晨有發布東南部海域海警機率，29日下午至傍晚有發布陸警機率，29日晚上起受外圍環流影響，宜花東、南屏東轉雨。

賈新興預警，30至31日是颱風影響最明顯時間，台中以南都在暴風圈內，而颱風中心可能登陸的80公里內都在10級暴風圈內，須留意強風豪雨。降雨熱區落在宜花交界及台東、屏東，其次是彰化以南，另外，颱風來襲期間適逢大潮，雲林以南沿海低窪地區易有海水倒灌及積淹水。

氣象局表示，30、31日是蘇拉影響台灣最顯著的時段，各地天氣皆不穩定，東半部地區及南部山區有局部豪大雨的機率，其中30日颱風強度將達到顛峰，東半部地區及恆春半島有陣雨，北部及南部地區也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，但因東風沉降增溫，桃園至彰化有局部較高溫度。

預估31日颱風減弱，東半部及南部地區有陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。9月1、2日（周五、六）受颱風外圍環流影響，全台仍有局部短暫陣雨，3日（周日）西半部有局部短暫陣雨，其它地區午後有局部短暫雷陣雨。

▼蘇拉颱風30至31日影響台灣最劇，紫爆豪雨熱區出爐。（圖／NCDR）

▲▼蘇拉颱風。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

▼蘇拉暴風圈侵襲機率以高雄以南破60%最高。（圖／中央氣象局）

▲▼蘇拉颱風。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

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