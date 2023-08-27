搶鹽盲動潮登國際媒體　政府知情人士：炒作反日違反國際貿易規則

▲台灣也有部分民眾搶買食鹽。（圖／記者鄭遠龍攝，下同）



記者陶本和／台北報導

日本福島核廢水入海後，引起大陸民眾搶購食鹽，在台灣方面，有網友26日也指出，淡水某間全聯也真的有民眾在搶購鹽巴。事實上，此類囤鹽的現象，在國際上被稱為「搶鹽盲動潮」，國際媒體BBC亦有相關報導；對此，政府知情人士分析，此次事件中國炒作反日，除了違反國際貿易規則風險，也意外造成中國社會瘋搶民生用鹽，這所帶動的GDP其實也微不足道。

近來，有網友在PTT發文指稱，晚上10點多在淡水某間全聯，看見超扯的一幕，店員上架補貨鹽巴，下一秒有兩個白髮老人湊過來，「一個拿袋子狂裝，一個瘋狂往車上搬，兩個人掃了二、三十包左右」。

事實上，國際媒體BBC報導有彙整近來「搶鹽盲動潮」的狀況，包括在江蘇揚州、福建福州等地超市，都有出現搶購食鹽的情況；而在社交媒體上，山東、廣東、海南也都有類似情形發生；在韓國方面，日前也出現搶鹽的風潮，韓國的鹽價在今年4月至6月間飆漲近27%，不過韓國官方強調，是天氣欠佳，產量不足所導致的價格上漲；此外，澳門也有網友在網路上釋出，超市出現食鹽貨架被搶購一空的畫面。

而中國鹽業集團近來就各地搶鹽潮發表聲明，首先認定此次搶購是受日本排放核廢水而來，聲明中強調，「中鹽集團作為我國鹽行業唯一中央企業，保障食鹽市場供應和質量安全是我們的首要責任。」

對此，台灣政府知情人士表示，日本政府自8月24日起，依照IAEA(國際原子能總署)的審核報告，開始排放積存、處理稀釋後的「核廢水」，韓國政府已確認日本的核處理水排海計畫，並公開表示從計畫來看，並不存在科學和技術問題。

該人士表示，中國不顧IAEA認可，仍舊強烈炒作日本處理水問題，結果反而造成中國民間恐慌，出現屯鹽、搶鹽盲動潮，也成為國際媒體如BBC的笑柄。

根據中國官方媒體，如南方報業集團，以及中國人民解放軍總政治部所引導的香港媒體，都曾經協助擴散中國生態環境部劉新華，以及鄭州大學教授李順義的說法，認為放射性核素都將隨洋流在北太平洋海域擴散。其中，李順義更指控10年以後，整個太平洋將會受到全部的汙染，如果存在人的體內，可能導致「三致」，包括致癌致畸致突變，對人的遺傳基因有重大的影響。

不過，台灣政府知情人士表示，根據資料顯示，中國各大核電廠歷年氚排放量，是本次日本預定排放量的2.2到6.5倍，多年來也沒有造成海域汙染，甚至造成漁業等產業危害；而我國原能會秉持科學專業，已於2022年建置「放射性物質海域擴散海洋資訊平台」，在台灣海域周邊，以及金門馬祖設監測站點，整合國內外相關資訊與政府執行海域輻射監測及擴散分析結果。

對於中國成為全球抵制日本水產品的唯一國家，該人士說，掀起搶購食鹽的非理性浪潮，眾多微信群流傳囤鹽信息，25日京東、天貓、淘寶等多個電商平台，部分食鹽品項顯示「缺貨」、「補貨中」，甚至連帶推升多個與鹽業相關的上市公司股價上升。

該人士認為，群眾爭搶屯鹽的結果超過預期，會逼得中國擔心被反智浪潮沖垮，只得再次出手維穩，而官媒河南日報也有發文強調，河南葉縣岩鹽資源豐富，面積超過400平方公里，儲量3300億噸，依中國歷年用量1000萬噸計算，3300億噸岩鹽可供應全國人民吃3萬3000年，呼籲民眾不用囤鹽。

政府知情人士分析，此次事件中國炒作反日，除了違反國際貿易規則風險，意外造成中國社會瘋搶民生用鹽，中國經濟不振、青年失業率飆升、爛尾樓林立的當下，搶購鹽巴所帶動的GDP，事實上是微不足道的。