搭地鐵被借肩膀睡　壯漢爆氣「連續肘擊」打暈男乘客！全車嚇壞

▲ 白衣男遭灰衣男肘擊，地鐵車廂內上演全武行。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

你曾在捷運上被陌生人靠著睡覺嗎？美國紐約地鐵日前上演全武行，原因就是有男乘客旁邊坐了一名昏昏欲睡的陌生人，不小心睡著後靠在他身上，沒想到他突然爆氣肘擊對方，雙方在車廂內大打出手，影片在網路上瘋傳。

根據《紐約郵報》，這起事件發生在22日清晨5點半的紐約地鐵上，影片中戴著鴨舌帽及墨鏡，穿著灰色國旗T的男子用西班牙文和英文，大聲飆罵他右邊的白衣男，「你在睡覺，而我不是你的枕頭！」接著又看著對面白衣男的友人怒吼，「你要是想睡就去靠著他睡，因為你們兩個都在睡覺，但我他X的不是你的枕頭！懂了嗎？聽懂沒？」

未料當白衣男張口反駁時，灰衣男瞬間情緒失控，抬手連續肘擊白衣男臉部3下，導致他頭上帽子都噴飛，一度暈倒在椅子上。白衣男友人隨後從座位上跳起，和灰衣男打得難分難捨，其他乘客見狀都嚇得逃到一旁。

據警方說法，這場肢體衝突並未持續太久，因為地鐵進站後白衣男和友人就下車，僅剩灰衣男還在車上。而他們下車後前往附近警局報案，不過白衣男拒絕接受治療，友人則沒有受傷。灰衣男面臨襲擊指控，目前尚未落網。