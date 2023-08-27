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仿效柯P北高一日遊...他累癱呆立橋上　警會錯意：阿伯別衝動

▲▼新竹關西的羅姓男子仿效柯P北高一日遊，騎到大甲後要回程時，累癱呆立在橋上，差點被警察誤會了。（圖／民眾提供，下同）

▲新竹關西的羅姓男子仿效柯P北高一日遊，騎到大甲後要回程時，累癱呆立在橋上，差點被警察誤會了。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

住在新竹關西的71歲羅姓男子，日前突發奇想，前台北市長柯文哲一天能騎單車從北到南，他也可以騎到大甲；七夕當天晚間7點多，他渾身是汗，呆立在大安溪橋上，員警巡邏遠遠一看橋上有人影，正值7月，會不會相交替？嚇得趕緊踩足油門趕往，原來羅男要騎返新竹，途中累癱了，站在橋上吹吹風，員警這才鬆一口氣，叮囑他沿路有超商可休息，羅男卻回說「再看看」。

▲▼新竹關西的羅姓男子仿效柯P北高一日遊，騎到大甲後要回程時，累癱呆立在橋上，差點被警察誤會了。（圖／民眾提供，下同）

羅男年輕時曾在大甲當過兵，日前心血來潮，想回大甲看看回味當時情景，順利到鎮瀾宮參拜，心想柯P可以北高一日遊，他也可以，新竹關西到大甲才130多公里，於是七夕當天凌晨4點半，從關西住家騎單車出發，車子前後全掛滿衣褲，他父母說，到人家家裡作客，全身要乾淨整潔，車上衣物就是要參拜前更換的，這樣才不會對媽祖不敬。

羅男從凌晨4點半出發，抵達大甲鎮瀾宮已是下午4點，見當年的軍營已改建成公園，心裡有些落寞，拜拜完在大甲街道吃過簡單晚餐後，再脫下乾淨衣服、皮鞋，換上吊嗄、拖鞋，開始上路返回新竹，但實在是太累了，騎不到1小時，就停在大安溪橋上吹海風休息。

大甲警分局大甲派出所所長李建興、警員吳建璋，七夕夜晚巡邏到大安溪橋時，遠遠見到一團輪廓似人的黑影，佇立在橋上不動，2人心想該不會如農曆7月民間傳說的相交替？馬上踩足油門趕抵。

2人抵達詢問之下，才得知是羅男騎車太久，體力不濟，站在橋上休息，這才鬆一口氣，得知羅男壯遊之舉，大感佩服，後來又好奇詢問，農曆7月不是盡量晚上少出遠門嗎？羅回說，他是外省人，不信這一套，而且晚上騎更涼快。

警員吳建璋不但擔心安危，更對羅男的毅力大感佩服，於是徒步陪著羅男走完1公里長的大安溪橋，護送到橋的另一端，還叮嚀說，沿路都有超商，如果體力不行，就在超商睡個覺，睡飽再出發，不料羅男揮揮手「再看看」。

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