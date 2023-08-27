感謝新住民　賴清德：尊重多元是民進黨核心理念

▲民進黨邀請新住民們參與活動。（圖／羅美玲辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨新住民事務部昨（26日）邀請全台各地新住民朋友，於華山光點舉辦「信賴台灣，勇敢逐夢」新住民及其二代築夢計畫分享活動。黨主席賴清德透過錄影方式致詞說，尊重多元是民進黨的核心理念，相信未來會有更多新住民、新二代加入，一起成為「Team Taiwan」，讓台灣成為更多元、更幸福的國家。

行政院長陳建仁、民進黨副秘書長楊懿珊、新住民事務部主任羅美玲與現場近200位新住民及新二代，昨天一同出席活動，觀看築夢計畫成果影片。

賴清德以錄影方式為活動致詞，他強調，尊重多元，對新住民朋友給予尊重和理解，是民進黨的核心理念，他設立新住民事務部的初衷，就是要聽取更多新住民朋友的意見，讓政策更加完善，創造讓大家安居樂業，築夢踏實的溫暖家園。他指出，民進黨執政後，推動一系列新住民相關政策法案，包括七國語言服務、新住民母語教學、修正《國籍法》、《入出國移民法》、《外國專業人才延攬及僱用法》，以及推動留才久用方案等。

賴清德特別感謝出席分享的3組新住民朋友，分別為台越新二代，目前就讀台大，透過網路社群，推廣東南亞美食文化的葉姵嫣同學；從德國遠渡重洋來台，推廣版畫捏陶藝術並回饋社區的童德鴻女士與先生童郁豪；還有結合馬來西亞特色手鼓與母語教學的吳振南團長。他相信未來會有更多新住民、新二代加入，一起成為Team Taiwan，讓台灣成為更多元、更幸福的國家。

馬來西亞華僑、同樣身為新住民的新住民事務部主任羅美玲表示，夢想不論大小，只要有勇氣實踐，就是最棒的成就，感謝來自印尼、馬來西亞、越南、中國、柬埔寨、德國、烏克蘭等各國的新住民為夢想踴躍出席，她認為，這就是台灣最美麗的新力量。