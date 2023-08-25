日本福島核廢水排放畫面曝光！　今公布「海水化驗」結果

▲核廢水從上游水槽排放至下遊水槽。（圖／東京電力公司）



記者王佩翊／編譯

東京電力公司公布24日下午排放福島第一核電廠核廢水的相關畫面，包含工作人員確認排放資料後，使用鑰匙啟動裝置，以及工作人員採集核廢水樣本進行檢測的過程。東電24日已經採集排放海域附近的海水，預計25日晚間就會公布檢驗結果，而環境省的檢測結果最快27日才會出爐。

東電在日本時間24日下午1時（台灣時間中午12時）將首批福島第一核電廠的核廢水排放至大海中，處理水的單日排放量為460噸，整個過程預計花費17天，在年底前則還會進行另外3次的排放作業，2023年共計將排放3萬1200噸。

▲▼東電工作人員啟動排放裝置。（圖／東京電力公司）



根據東電所公布的最新畫面，該公司的工作人員在確認過數據後，正式使用鑰匙啟動核廢水排放裝置，經過海水稀釋的核廢水隨即從上游水槽排放至下游水槽，並進一步透過海底管線排放至大海中。同時也有工作人員採集管線排出的核處理水。

▲▼工作人員採集核廢水樣本進行檢測。（圖／東京電力公司）



根據《共同社》報導，環境省為了調查排放後的海中氚濃度，25日上午7時派出4艘檢測船，從福島縣內的港口出發，在半徑50公里海域內的11個區域分別採集2公升的海水，以進行檢測，預計27日就會公布首波檢驗結果。未來3個月內每周都會公布新的檢測報告。

此外，東電也開始分析檢驗排放後的海水，自排放的1個月內，每天都會在福島第一核電廠半徑3公里內的10個區域進行採樣，並於隔日公布檢驗結果，第一波檢測結果最快25日晚間就會公布。