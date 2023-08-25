吃麥當勞討15包胡椒粉！要不到回家找爸哭　他大鬧店家下場超慘

記者陸運陞、陳韻如／新北報導

一對姊弟到麥當勞消費，取餐時索取15包胡椒粉，又指環保杯內飲料沒有裝滿，要求店員裝滿，店員無奈之下配合後，兩姊弟回家認為受辱，並向父親訴苦。沒想到，父親為了替兒女出氣，竟跑到麥當勞大鬧，還對女店員潑灑飲料，警方獲報到場後，當場將這名父親壓制上銬帶回。全案經女店員提告，這名父親也被依法判賠5000元，如易服勞役。

▲新北爸替兒女出氣，竟大鬧麥當勞。（圖／記者陸運陞翻攝）

這起案件發生在2022年9月10日，這對林姓姊弟到三峽一間麥當勞消費，取餐時19歲的弟弟向櫃台索取15包胡椒粉，但店家為免浪費，表明購買一次只能給5包，這時弟弟隨即表示，「那分3次結帳」，店員無奈之下只能妥協，但表示下不為例。





▲▼男子潑灑女店員飲料，遭警方壓制上銬。（圖／記者陸運陞翻攝）

就在這時，一旁的姐姐又跳出來，表示自己攜帶的環保杯內飲料沒有裝滿，要求店員補滿，店員也再次妥協。

不料，兩姊弟回家後覺得受辱，而向父親訴苦，林父為了幫兒女出氣，返回店家後將餐點摔在櫃檯，並要求店家重新製作，店家隨即報警，並告知退貨需檢附商品明細。

過程中林父仍持續叫囂，店員為了證明沒有少給飲料，還拿包裝杯請他將環保杯的飲料倒入其中，但沒想到此舉卻激怒了他，氣得叫罵，「你是什麼態度」，並將飲料潑灑在女店員身上，他也當場被到場的警方壓制上銬，並帶回派出所管束。

全案經女店員提告，法院認為，林父僅因不滿女店員處理態度，就用飲料潑人，貶抑女店員的人格尊嚴，後續依強暴公然侮辱罪判罰5000元，如易服勞役。全案可上訴。