　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

吃麥當勞討15包胡椒粉！要不到回家找爸哭　他大鬧店家下場超慘

記者陸運陞、陳韻如／新北報導

一對姊弟到麥當勞消費，取餐時索取15包胡椒粉，又指環保杯內飲料沒有裝滿，要求店員裝滿，店員無奈之下配合後，兩姊弟回家認為受辱，並向父親訴苦。沒想到，父親為了替兒女出氣，竟跑到麥當勞大鬧，還對女店員潑灑飲料，警方獲報到場後，當場將這名父親壓制上銬帶回。全案經女店員提告，這名父親也被依法判賠5000元，如易服勞役。

▲▼ 新北爸替兒女出氣，竟大鬧麥當勞 。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北爸替兒女出氣，竟大鬧麥當勞。（圖／記者陸運陞翻攝）

這起案件發生在2022年9月10日，這對林姓姊弟到三峽一間麥當勞消費，取餐時19歲的弟弟向櫃台索取15包胡椒粉，但店家為免浪費，表明購買一次只能給5包，這時弟弟隨即表示，「那分3次結帳」，店員無奈之下只能妥協，但表示下不為例。

▲▼ 新北爸替兒女出氣，竟大鬧麥當勞 。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲▼男子潑灑女店員飲料，遭警方壓制上銬。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲▼ 新北爸替兒女出氣，竟大鬧麥當勞 。（圖／記者陸運陞翻攝）

就在這時，一旁的姐姐又跳出來，表示自己攜帶的環保杯內飲料沒有裝滿，要求店員補滿，店員也再次妥協。

不料，兩姊弟回家後覺得受辱，而向父親訴苦，林父為了幫兒女出氣，返回店家後將餐點摔在櫃檯，並要求店家重新製作，店家隨即報警，並告知退貨需檢附商品明細。

過程中林父仍持續叫囂，店員為了證明沒有少給飲料，還拿包裝杯請他將環保杯的飲料倒入其中，但沒想到此舉卻激怒了他，氣得叫罵，「你是什麼態度」，並將飲料潑灑在女店員身上，他也當場被到場的警方壓制上銬，並帶回派出所管束。

全案經女店員提告，法院認為，林父僅因不滿女店員處理態度，就用飲料潑人，貶抑女店員的人格尊嚴，後續依強暴公然侮辱罪判罰5000元，如易服勞役。全案可上訴。

ET快訊
泰國2變性人成高雄85大樓淫界女神　生意火爆漲價1倍
快訊／國1高架「遊覽車火燒車」！　人員急逃命　
28歲女抽脂隆乳　抽筋、全身躁動死亡
搭飛機前要先「量體重」！下周搭大韓航空須注意
快訊／《中國好聲音》停播！　浙江衛視「正式調查」
豪勁慘遭球迷出征「滾出台灣，婊子」　老婆怒了
麥當勞女店員遭潑飲料！　畫面曝光
快訊／WWE冠軍猝死！　享年36歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

法院判他當選有效...檢提上訴　鍾東錦怒轟：毫無事證全為私人利益

媽媽要嫁有錢男...兒秒遭綁架勒贖30萬　未來繼父報警揭傷心真相

台越情侶經營KTV兼賣毒「限動狂宣傳」　警逮11人抄748包毒咖啡

快訊／國1高架「遊覽車火燒車」濃煙狂竄！　人員急逃命

快訊／高雄岡山汽車零件廠工安意外「模具爆開」　2工人受傷送醫

「安全帽擋車牌」被攔查　男裝傻忘名字...原來是11年資深通緝犯

花蓮警攔查違規右轉「一聞車內有怪味」　抄出彩虹菸+K他命

妙齡女抽脂要當「醫美診所門面」卻喪命　醫師遭判刑定讞

台版絕命毒師！6工序化成2製程　藏洗衣廠煉毒...敗在2個便當

被女網友放鳥太鬱卒...躲路邊吸毒　男車內昏睡「手臂還插針筒」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

扁女婿趙建銘疑超車不慎　開法拉利擦撞Gogoro騎士

酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

賴品妤受訪突尖叫「你為什麼要推我」！衝突畫面曝光

瓦格納首腦普里格津墜機亡　拜登：不意外！懷疑幕後黑手是普丁

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

法院判他當選有效...檢提上訴　鍾東錦怒轟：毫無事證全為私人利益

媽媽要嫁有錢男...兒秒遭綁架勒贖30萬　未來繼父報警揭傷心真相

台越情侶經營KTV兼賣毒「限動狂宣傳」　警逮11人抄748包毒咖啡

快訊／國1高架「遊覽車火燒車」濃煙狂竄！　人員急逃命

快訊／高雄岡山汽車零件廠工安意外「模具爆開」　2工人受傷送醫

「安全帽擋車牌」被攔查　男裝傻忘名字...原來是11年資深通緝犯

花蓮警攔查違規右轉「一聞車內有怪味」　抄出彩虹菸+K他命

妙齡女抽脂要當「醫美診所門面」卻喪命　醫師遭判刑定讞

台版絕命毒師！6工序化成2製程　藏洗衣廠煉毒...敗在2個便當

被女網友放鳥太鬱卒...躲路邊吸毒　男車內昏睡「手臂還插針筒」

法院判他當選有效...檢提上訴　鍾東錦怒轟：毫無事證全為私人利益

《人選之人》導演林君陽：沒想過#MeToo會燒

卡娜赫拉放置手遊登場！追加繁中選項　跟著P助和粉紅兔兔旅行

賴清德想請習近平吃「蝦仁飯＋全糖珍奶」　她批：高明的愛情騙子

《木曜》溫妮峇里島脫了！「雙球炸出」S曲線被看光　網嗨：長大了

王陽明爆婚變9天「知道你們在等」行蹤曝光！8年婚姻現況…網看IG全懂了

媽媽要嫁有錢男...兒秒遭綁架勒贖30萬　未來繼父報警揭傷心真相

台越情侶經營KTV兼賣毒「限動狂宣傳」　警逮11人抄748包毒咖啡

餅皮、紙包飯免費升級！　速食店超夯「1公尺派對巨飽盒」回來了

數位部推政府專用短碼簡訊平台「111」　預計9月啟用

灰鸚鵡自創「不想上班之歌」　媽無奈：你根本沒在上班...

社會熱門新聞

即／奧迪妹撞死人　同名FB帳號發171字道歉

狠女花雕雞麵下藥迷昏男友　他睡醒生殖器只剩1.5cm

即／新北建案工安意外　清潔工15樓失足墜落亡　

奧迪妹「IG連發擔心車」　1原因車拿不回來了

快訊／捷運南港機廠凌晨爆炸　2人遭電擊燒傷

遊戲橘子又輸了　廣告不實抗罰200萬吞敗

酒駕撞死人IG先打卡　21歲奥迪妹只心疼名車

吃麥當勞嘸15包胡椒粉竟找爸哭　他大鬧店家下場曝

即／台北國宅深夜火警！鐵窗竄濃煙住戶急逃

獨／台電正妹女主管狂揮鐮刀　鐵製辦公桌被刺成蜂窩

碩士男約性交易白嫖　正妹2萬沒拿到還自付車資

男同學變帥哥！八大妹狂撩「做2年可以娶我嗎」

奧迪女酒駕撞死人　FB道歉換全黑頭貼

陳盈潔入獄住10人房　晚餐吃咖哩雞

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

3家純網銀上半年已虧65.8億　5年才會損益兩平

兒心跳驟停CPR！媽只問：死了沒　急診醫痛揭3實例

抖音網紅突哽咽留「1分鐘遺言」

即／奧迪妹撞死人　同名FB帳號發171字道歉

即／瓦格納首腦墜機亡　普丁首發聲

狠女花雕雞麵下藥迷昏男友　他睡醒生殖器只剩1.5cm

Yuri爆熱戀「首露臉被拍」春風反應超真實

即／新北建案工安意外　清潔工15樓失足墜落亡　

最美牙醫脫了！「隱系身材」讓粉絲嗨翻

奧迪妹「IG連發擔心車」　1原因車拿不回來了

《木曜4》6人再合體！「感性告白」全是洋蔥

年末桃花運旺、最有機會脫單4大星座

蘇拉可能成「穿心颱」登陸　下週三最近台灣

新竹棒球場承包商：契約是國產車不能要求進口車等級

更多

最夯影音

更多
賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」
光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面