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大陸百大房企又「爆雷」！ 　方圓地產3.4億美元境外債逾期

▲▼方圓地產3.4億美元境外債恐無力償還。（圖／翻攝自方圓地產網頁）

▲方圓地產3.4億美元境外債恐無力償還。（圖／翻攝自方圓地產網頁）

文／中央社

中國百大房企之一的方圓地產近日公告，逾期未能支付境外債券本金3.4億美元。據報導，方圓是深耕大灣區的房企，經營風格穩健，仍難頂住房市跌到谷底帶來的多重壓力。

綜合樂居財經、中國房地產網報導，廣州市方圓房地產發展有限公司21日公告，受宏觀經濟環境、行業環境、信用環境等影響，公司流動性出現階段性緊張。截止公告日，未能支付境外債券本金3.4億美元（約新台幣108億元），累計未付利息6936萬美元。

方圓這筆境外債券發行金額3.4億美元，利率13.6%，發行期限為2.5年，已於2023年7月27日到期。

方圓地產此前根據境外債券持有人的溝通情況制定了境外債券重組方案，並已於2023年8月2日宣布交換要約，公開接受投資人投票，投票截止日期為2023年8月18日。

但方圓21日又宣布終止此次境外債券的交換要約，表示待市場穩定及經營和資金壓力略有緩解後，參考龍頭房企債務處理方式，再統一安排相關債務的重組。

報導指出，在不到一個月的時間內，交換要約從發起到終止，顯示出這家企業正面臨化債難題。

方圓地產還有一筆境內債，規模為人民幣9.18億元（約新台幣40億元），將於2024年12月3日到期。

報導指出，方圓地產早在2021年就對到期美元債進行了展期，僅兌付少量首付，剩餘本金展期2.5年。但兩年多時間過去，市場的持續低迷，讓這家企業無法完全擺脫債務困境。

今年6月，國際信評穆迪（Moody's）將方圓地產家族評級由Caa1下調至Ca，並將其高級無抵押評級由Caa2下調至C，評級展望維持「負面」。穆迪認為，方圓地產違約風險增加，且公司債券持有人預期其恢復前景疲軟。

方圓地產成立於1995年，總部位於廣州，是一家以房地產開發投資為核心業務的大型企業集團。截至2021年，已連續15年躋身「中國房地產百強企業」，曾獲得「中國民營企業500強」和「廣東省百強民營企業」的稱號。

報導指出，方圓地產是一家深耕大灣區市場的區域性房企，不少與其有過接觸的業內人士都表示，其經營風格穩健，沒有盲目多元化發展，但在房市長期處於底部的當下，這家百強房企也難承市場和債務等多重壓力。

截至2022年末，方圓地產總資產為389.43億元，總負債300.02億元，淨資產89.04億元，資產負債率77.04%。

中指研究院房企銷售業績統計數據顯示，方圓地產2023年1至5月銷售額60.2億元，當月排第96名，比去年同期減少26.8%。

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