布局Android掌機！高通Snapdragon G系列晶片　GPU效能提升30%

▲ 高通推出 Snapdragon G 系列晶片。(圖/翻攝自高通)

記者樓菀玲/綜合報導

高通(Qualcomm)推出全新的 Snapdragon G 系列掌機晶片組,布局接下來即將打得火熱的 Android 掌機市場,專為滿足專用遊戲裝置對於效能和功能的特殊需求,讓遊戲愛好者能夠在任何地方暢玩他們喜愛的遊戲。

▲ 根據需求區分成三個產品線。(圖/翻攝自Tech Advisor)



首先,Snapdragon G1 針對無風扇手持遊戲裝置推出,專注於支援零延遲連網能力和長時間的電池續航力,以實現高品質的遊戲串流。Snapdragon G1 Gen 1 平台搭載高通 Kryo CPU(8 核心)和高通 Adreno A11 GPU,為無風扇手持遊戲裝置提供高品質的遊戲體驗。

其次,Snapdragon G2 專為行動和雲端遊戲而設計,搭載高度最佳化的處理器和高通 FastConnect 6700 行動連接系統,支援 5G 和 Wi-Fi 6/6E,從帳面規格來看,Snapdragon G2 Gen 1 平台具備最新的 Kryo CPU(8 核心)、Adreno A21 GPU 和 Snapdragon X62 5G 數據機射頻系統,提供優質的行動和雲端遊戲體驗。

最後,Snapdragon G3 則是針對熱血玩家需求打造的旗艦級產品,搭載 Snapdragon G3x Gen 2 平台,具備 Kryo CPU(8 核心)、Adreno A32 GPU 和多項創新遊戲功能。這款產品不僅提供多代效能提升,還支援硬體加速光線追蹤、遊戲超解析度、XR 眼鏡連接,以及 Snapdragon Sound 技術套件的低延遲頂級藍牙音訊。

Introducing the new #Snapdragon G Series — the Snapdragon G1 Gen 1, G2 Gen 1, G3x Gen 2 gaming platforms and the G3x Gen 2 Handheld Reference Design. Devices powered by these platforms will be the best place to play all your games. ???? pic.twitter.com/ByXE5xz0Mt