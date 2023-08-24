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布局Android掌機！高通Snapdragon G系列晶片　GPU效能提升30%

▲▼ 布局Android掌機！高通Snapdragon G系列晶片　GPU效能提升30%。（圖／翻攝自高通）

▲ 高通推出 Snapdragon G 系列晶片。（圖／翻攝自高通）

記者樓菀玲／綜合報導

高通（Qualcomm）推出全新的 Snapdragon G 系列掌機晶片組，布局接下來即將打得火熱的 Android 掌機市場，專為滿足專用遊戲裝置對於效能和功能的特殊需求，讓遊戲愛好者能夠在任何地方暢玩他們喜愛的遊戲。

▲▼ 布局Android掌機！高通Snapdragon G系列晶片　GPU效能提升30%。（圖／翻攝自Tech Advisor）

▲ 根據需求區分成三個產品線。（圖／翻攝自Tech Advisor）

首先，Snapdragon G1 針對無風扇手持遊戲裝置推出，專注於支援零延遲連網能力和長時間的電池續航力，以實現高品質的遊戲串流。Snapdragon G1 Gen 1 平台搭載高通 Kryo CPU（8 核心）和高通 Adreno A11 GPU，為無風扇手持遊戲裝置提供高品質的遊戲體驗。

其次，Snapdragon G2 專為行動和雲端遊戲而設計，搭載高度最佳化的處理器和高通 FastConnect 6700 行動連接系統，支援 5G 和 Wi-Fi 6/6E，從帳面規格來看，Snapdragon G2 Gen 1 平台具備最新的 Kryo CPU（8 核心）、Adreno A21 GPU 和 Snapdragon X62 5G 數據機射頻系統，提供優質的行動和雲端遊戲體驗。

最後，Snapdragon G3 則是針對熱血玩家需求打造的旗艦級產品，搭載 Snapdragon G3x Gen 2 平台，具備 Kryo CPU（8 核心）、Adreno A32 GPU 和多項創新遊戲功能。這款產品不僅提供多代效能提升，還支援硬體加速光線追蹤、遊戲超解析度、XR 眼鏡連接，以及 Snapdragon Sound 技術套件的低延遲頂級藍牙音訊。

此外，高通還推出了 Snapdragon G3x Gen 2 手持遊戲裝置參考設計，以協助更多高階專用遊戲裝置迅速上市，高通技術公司的產品管理資深總監 Mithun Chandrasekhar 表示，這一系列 Snapdragon G 系列的新產品將讓遊戲愛好者能夠在不同裝置和生態系之間無縫切換，實現隨時隨地都能遊玩遊戲的願望。

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