飆車猴擦撞「開始跳Breaking」臉磨地　網看細節兩騎士都罵

記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTube頻道「Eric Duan」創作的動畫《山道猴子的一生》近期爆紅，寫實內容引發廣大共鳴，也讓網友更加關注行車亂象。有網友上傳一段行車紀錄器畫面，看到一名騎士綠燈起步後外拋，後方沒戴安全帽的騎士高速撞上，在地上不斷翻滾，這段行車畫面引起大批網友熱議。

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」以「地板動作請給分」為題，PO出一段在18日上午11時9分發生的車禍事故。影片顯示，一名騎士起步後靠左外拋，隨後後方未戴安全帽的騎士高速撞上，導致前車扭了一下向右前方前進但未倒車。

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▲▼未戴安全帽的男子高速追撞前車而摔倒。（圖／翻攝爆廢公社二館）



高速追撞的騎士直接摔車，連人帶車噴飛，人在地上翻滾了2圈半後，以手撐起才站起來，機車則是噴飛至少5公尺。此外，後車騎士未戴安全帽，但他的機車噴飛後，竟掉出一頂白色半罩式安全帽。

網友看完紛紛留言，「終究還是什麼才能剋什麼」、「騎一騎突然想跳舞」、「雖然倒車的是一隻猴，但是那台沒看來車就突然切出來的更機X」、「一個外拋猴，一個高速猴」、「騎到一半想breaking」、「那個突然左偏的猴蠻北爛的，另一隻猴的地板動作我給10分」、「前面那台問題很大！不用顧後面有沒有車的隨便愛騎哪就騎哪？！真是技囧」、「兩隻猴子，兩隻猴子，騎的快，騎的歪，一隻騎車外拋，一隻不會戴帽，真奇怪真奇怪」。