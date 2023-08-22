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社會 社會焦點 保障人權

找女友去宮廟改善關係被拒　高雄男爬牆賴在她家慘了

▲▼鑰匙,磁扣,鎖門,開鎖,感應鈕。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲電梯門禁磁扣示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名曾姓男子在今年5月和江姓女友分手後，曾男卻想復合，6月某日他跑回女友的住處，想找她去宮廟找師姐改善兩人的關係，但女友不肯發生拉扯，女友氣得報警，曾男才悻悻然離去，不料當天傍晚曾男又回到女友住處，不顧門禁磁扣已經被註銷權限，仍爬牆潛入女友家，還賴著不走，女友這次「不忍了」報警提告，檢方偵查後依侵入住宅罪將曾男提起公訴。

檢方指出，曾男和江女原本是男女朋友，今年5月分手後，曾男一直想復合，但江女意志堅定，今年6月14日上午8時許，江女打開家門準備上班時，發現曾男就站在門口，曾不斷「盧」江女跟他去宮廟找師姐，以改善雙方關係，江女不肯，兩人發生爭吵拉扯，最後江女通報管理員協助報警，曾才拿了江女的手機和門禁磁扣離去。

當天下午6時許，曾男又回到江女住處，結果發現門禁磁扣已經被註銷權限，於是爬牆進入大樓，然後趁其他住戶搭電梯時，一起搭到江女的住家，他發現江女的家門竟然沒上鎖，直接大喇喇的進入她家，這時江女接到大樓管委會主委的通知，得知曾男又找上門，氣得報警並和員警一起進家裡把曾男逮捕，並對他提告。

檢方偵查時曾男辯稱，他以為是磁扣故障才爬牆進大樓，而且是走樓梯上樓，他在6月9日都還住在那邊，都是江姓女友同意的，但檢方根據相關事證不採信他的供詞，偵訊後依無故侵入他人住宅罪將他起訴，並聲請簡易判決。

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