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歌壇大姊陳盈潔教唆犯罪判3年2月定讞　聲請暫緩執行遭拒

▲▼台語歌手陳盈潔演唱《人生海海》聲援韓國瑜17日鳳山造勢。（圖／ETtoday）

▲陳盈潔因教唆姊姊偽造有價證券被判刑定讞，將於23日報到發監。（資料照／ETtoday）

記者劉昌松／台北報導

台語歌壇老大姊陳盈潔，因為叫姊姊陳乃嘉偽簽妹妹陳郁心的名義，在280萬元的本票上背書，之後陳乃嘉自首獲判緩刑確定，陳盈潔則被法院依教唆偽造有價證券罪判刑3年2月定讞，台北地檢署定8月23日傳喚陳盈潔報到發監，曾傳出中風的陳盈潔21日聲請暫緩執行，但檢察官綜合考量後決定駁回，陳盈潔仍須按期報到。

69歲的陳盈潔與姊姊陳乃嘉同住，妹妹陳郁心則長期定居馬來西亞，很少回台，過去10多年來，陳盈潔與KTV老闆邱湖有長期借貸關係，2014年2月間，陳盈潔自己簽了1張280萬元本票，要找邱男再借錢，但邱男因陳盈潔過去債務始終沒有還清，為確保債權，要求陳盈潔的姊妹們都要簽名背書擔保。

▲▼歌壇大姐陳盈潔向友人邱湖借280萬，偽造妹妹簽名挨告。（圖／記者張曼蘋攝）

▲債權人邱湖曾到法院拿出偽簽的本票指控陳盈潔欠錢沒還清。（圖／資料照）

陳乃嘉原本不願意，當天回家後，陳盈潔和陳乃嘉吵了一架，隔天陳乃嘉還是到邱湖住處，在本票上簽了自己的名字，並且在妹妹陳郁心不知情的情況下，偽簽陳郁心名字與身分證字號。

後來邱湖拿著本票裁定強制執行，陳郁心才發現遭冒名背書，提出確認該張本票債權不存在之訴，陳乃嘉自首偽造簽名，被桃園地院判刑1年7月，緩刑3年確定，至於陳盈潔則被依照教唆偽造有價證券罪提起公訴，陳盈潔在二審一度獲判無罪，但最後仍被判刑3年2月確定，即將發監執行。

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陳盈潔本票教唆有價證券定讞發監暫緩執行

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