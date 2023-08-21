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ETtoday入圍華文永續新聞報導獎　「台灣長照家庭圖鑑」獲肯定

▲▼第七屆《全球華文永續報導獎》入圍名單揭曉。（圖／記者陳詩璧製作）

▲第七屆《全球華文永續報導獎》入圍名單揭曉。（圖／記者陳詩璧製）

記者陳詩璧／台北報導

第七屆『全球華文永續新聞報導獎』今（21日）公布入圍名單，《東森新媒體ETtoday》專題中心所製作的「台灣長照家庭圖鑑」入圍專業組平面類，繼『銀響力新聞獎』後再獲評審肯定。

相關新聞：台灣長照家庭圖鑑

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2023年專業組有62家媒體與機構參加，學生組則有25所學校報名，報名件數高達688件，參與度高，非常踴躍。《東森新媒體ETtoday》此次入圍的專題報導「台灣長照家庭圖鑑：脫節的政策—為何我的家人找不到人照顧？」，是台灣第一套探討「長照與移工」制度衝突造成長照困境的報導。歷經為期3個月的深入採訪，透過5個案例，突顯政策脫節導致家庭照護問題。採訪團隊還突破疫情限制，透過插畫和音檔，將受訪者的心境形象化，讓讀者進一步了解長照家庭的實際困境。

▲台灣長照家庭圖鑑。（圖／王譯萱製）

▲台灣長照家庭圖鑑。（圖／王譯萱製）

關注「生態文明」、「永續發展」議題的《全球華文永續報導獎》在27位評審經過一個多月的審查，共選出116件作品入圍。「人氣奬投票」也同步開跑，歡迎至官網幫你最喜愛的入圍作品衝高票數，還有機會獲得HTC VIVE FLOW可攜式VR眼鏡，隨時輕易地沉浸在元宇宙世界。

TVBS信望愛永續基金會執行長阮淑祥表示：「在後疫情時代，新聞採訪的活力與能量也報復性成長，今年不但看到新聞人追究各種多年沉痾的不屈不撓精神，及發現微小新問題的敏銳嗅覺，更欣見許多作品經過長期蹲點深耕紀錄，投入大量人力多點跨國採訪，挖掘困難而複雜的議題，成就了一篇篇擲地有聲的報導，令人欽佩！」。而第七屆《全球華文永續報導獎》得獎名單將於10月15日舉行的頒獎典禮中揭曉。

在學生組作品中，從天災人禍引發的糧食危機、震災重生，到城市關懷的新農返鄉耕作、青銀共居、世代隔閡、都市開發與古墓保存；討論環境生態的台灣原生種龜、淡水水域遊憩發展、海口生態環境演變、變調的生態攝影、蜜蜂生態、光電、循環經濟，即使其中不乏老議題，但仍有新的觀點建議；在與學子們息息相關的教育或政策上，作品也檢視著如國營甄試作弊、雙語議題、原民教育、身心障礙學童的融合教育。長期被熱議的醫護工權、捐血法規修訂、偏鄉醫療、遊民問題、跨性別議題、資安控管…學生組以未來的媒體人眼光，提出了新一代的觀察批判與解方。

專業組的作品包羅萬象，從碳捕獲、碳權、碳交易的討論，到ESG的真假、淨零戰略是否扎實、飲食產業碳排挑戰、生態旅遊與低碳消費。在全球能源危機大議題下，探討歐洲發展核電與再生能源、核能汙水、光電爭地與環境衝擊、風電綠能和鯨豚保育的兩難、氫氣發電新模式、廢棄太陽能板高效回收技術等今年的熱門議題。社會面的長照家庭和偏鄉長照困境、疫情後家庭暴力遽增、高中職休退學率上升、銀髮族的工作力、居住正義、中途少年的觸法自白、到近期大眾關注的行人地獄、跨國電訊詐騙。亦有許多珍稀的動物報導：難見的酷寒北極熊、瀕危的草鴞、動物虐待、深入海底的珊瑚保育區、小毛蟹帶動的經濟生機。或是關心國土保育新模式、林業政改革進展、農業品種侵權問題、蛋荒危機、友善耕作、蔬果裸賣的難題、回收場要如何存續。有獨家報導或全面觀察，導引大眾從微觀到宏觀剖析各種事件與現象的核心問題。

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華文永續獎新聞專題台灣長照家庭圖鑑

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