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【廣編】日本京濱一級油耗　迪爵125「破天荒最高補助23800元」

日本京濱一級油耗 迪爵125『破天荒最高補助23,800元』（圖／SYM提供）

【廣編特輯】

圖、文／SYM提供

擁有30餘年好口碑的迪爵125，除了耐操、方便維養及價格親民的好印象外，更重要的是不斷地技術突破與規格升級，每次改款新登場都是有備而來，讓消費者直呼：「誠意十足！」 今年初迪爵125更是引擎升級、省油力再提升，不只技術有感，即日起SYM迪爵125祭出「破天荒最高補助$23,800」，就是要讓消費者魚與熊掌兼得，親民價格入手高CP值產品。

以「好品質」、「好安全」、「好省油」為出發的迪爵125不斷技術突破，SYM相信產品價值會說話，而價值與價格從來也不會只是單選題，三陽誠摯推出迪爵125「破天荒最高補助$23,800」，三陽購車金14,500元(直扣)+再加碼3,000元(直扣)+政府環保署汰舊補助2,000元+政府汰舊換新貨物稅減免4,000元+廢車回收300元。

◆活動時間：2023/08/21～08/31，上述優惠以官網公告，實際價格依各地區經銷商為準。
◆政府汰舊換新補助限96年/6/30前出廠之車輛。
◆政府汰舊換新貨物稅減免 4,000 元，以政府公告為準。
◆環保署汰舊補助2,000元，以政府公告為準。
◆本活動僅限台灣本島經銷商，本公司因不可抗拒之因素，保有取消或變更活動內容之權利。機關車、特販車、網購及大賣場車不適用。
◆詳細介紹請至SYM官網→https://tw.sym-global.com/duke125
 

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