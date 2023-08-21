「前NCC專委」喬建中燒毀玉山2罪各判6月　林務局再求償2.8億

記者高堂堯、郭玗潔／南投報導

NCC前專委喬建中等5人於2021年5月間赴玉山國家公園，經八通關古道於杜鵑營地紮營，因違法生火引發蔓燒12天的森林大火。案經南投地院審理，在竊取森林主產物部分，對喬建中等5人均處6月徒刑，併科罰金60萬元。另失火燒毀國家森林部分，對喬、鍾處6月徒刑，朱、吳、彭處2到4月徒刑不等，均可易科罰金。行政院農業委員會林務局另提起刑事附帶民事訴訟，向喬等人求償2億8803萬3607元，全案移送南投地院民事庭審理。

▲NCC前專委喬建中等5人在杜鵑營地紮營生火引發12天的森林大火。（圖／山友提供）

NCC前專委喬建中等5人於5月間赴玉山國家公園，經八通關古道於杜鵑營地紮營，因違法生火引發蔓燒12天的森林大火，延燒面積達79.7公頃、森林區被害全損面積達 22.0877公頃，並導致大量台灣二葉松、鐵杉、玉山箭竹等林木焚燬，造成之損失費用高達2億多元，使我國長期復育的生態多樣性環境遭受嚴重損害，造成生態浩劫。

然而喬事後始終辯稱是「不慎踢翻瓦斯爐火」造成，並於臉書貼文試圖洗白、誤導偵查方向，並以「趕快下雨就好，其他的事好像還好。」輕描淡寫地回應網友撻伐。在友人詢問他官司狀況時，喬竟於LINE回：「看樹木森林生長狀況」、「如果沒有毀損，長得更好呢?」、「燒的不是森林」、「絕大多數是林下的雜草箭竹」等語。

經檢方調查，喬建中於2021年4月間邀集朱、鍾、吳、彭等2男2女共4名友人，計畫赴大水窟山賞杜鵑花，並於4月28日向玉山國家公園管理處完成入園申請、5月4日於Line開設「大水窟看杜鵑」群組討論行程，並擔任領隊，預計5月15日由南投信義鄉東埔登山口入山，隔（16）日再前往大水窟山賞花後，原路返回東埔登山口。

然而，喬建中5月10日在群組討論紮營處，竟提醒群組成員杜鵑營地、南營地「可生火」，而大水窟山不可生火，經群組成員決定選擇杜鵑營地作為留宿地點；鍾姓友人還於出發前一天留言「我怕臨時要烤鹿肉，瓦斯不夠怎麼辦」，喬身為領隊未加以制止，還回應「不過我確實是有在考慮是否要帶鋸子（砍木柴）」等訊息，鍾也回應「鋸子是標準配備吧！」

而5人於15日抵達禁止生營火的杜鵑營地，鍾先在營地四周撿拾枯損、倒伏之竹木及餘留之根株、殘材，作為生火之用，再拿鋸子鋸取先前山友所盜伐，遺留在舊營火堆上之刺柏森林主產物，再將刺柏及樹木鋸成易燃燒的木塊，由朱拿到營火堆放置，其他人也紛紛撿拾四周枯枝協助生火，眾人在營火堆前烤火取暖直至晚上8時25分許，未確實熄滅營火堆即先後離去休息入睡，導致隔天凌晨火勢一發不可收拾，直到27日才控制住火勢。

▲玉山國家公園八通關古道5月爆森林大火。（圖／山友提供、嘉義林管處提供）

法官指出，喬建中等5人未深思國家森林具有涵養國土，孕育自然生物之效，對自然生態與環境保護有重大意義，竟不遵守杜鵑營地禁止生營火，而喬建中身為領隊，於凌晨已發現部分失火，卻過於自信仍自行撲滅，以為火已撲滅後又返回休息，未叫醒其他人一起滅火或通報消防隊，錯失滅火時機，最後釀成大災。

法官依5人失火造成森林大面積受損，及竊取森林主產物價值等情分別量刑，針對竊取森林主產物部分，對喬建中等5人均處6月徒刑，併科罰金60萬元。另外失火燒毀國家森林部分，喬、鍾判處6月徒刑，朱、吳、彭處2到4月徒刑不等，均可易科罰金。行政院農業委員會林務局（農業部林業及自然保護署）另提起刑事附帶民事訴訟，向喬等人求償2億8803萬3607元部分，移送南投地院民事庭審理。

▲玉山大火歷經12天才撲滅，林務局怒求償。（圖／翻攝自Facebook／陳吉仲）