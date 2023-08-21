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大陸 大陸焦點 特派現場

《好聲音》浙江衛視認錯了！高喊「銘記李玟」　網怒：停播吧

▲▼《中國好聲音》收視全國第一。（圖／翻攝自微博）

▲李玟曾不滿《好聲音》製作方有失公平，如今掀起一連串風波。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

大陸歌唱節目《中國好聲音》接連爆出許多黑料，已逝女歌手李玟控訴賽制不公，更遭到不公平的對待，節目因此遭到抵制。對此，浙江衛視20日晚間正式回應，「我們清醒地看到，《中國好聲音》節目也不斷遇到一些問題，離大家的期待還有差距」，承諾會加強節目監管、聽取意見維護公平公正，也感謝李玟對節目的付出。

浙江廣電集團20日發布聲明，表示已注意到《中國好聲音》近日爭議，「我們會認真傾聽吸收，督促節目製作方努力改進工作，並對大家一直以來的支持表示感謝」。文中也提及，官方看見節目遇到的問題，電視台有責任及義務加強監督、履行平台職責，另一邊亦會監督製作方燦星文化傳媒「切實維護公平公正，讓每一位參與者都得到尊重」。

▲電視台回應。（圖／翻攝自微博）

▲浙江廣電集團回應。（圖／翻攝自微博）

針對外界關心的問題，浙江廣電集團允諾「將以負責任的態度進一步調查核實」，並感謝一路以來支持《中國好聲音》的觀眾，及所有參與過節目的導師和選手：「李玟老師就是其中一位好導師、好歌者，值得我們銘記！」

可惜多數網友仍不買單，負評似乎沒這麼容易平息「希望禁播《好聲音》」、「對人們尊重，停播消失吧」、「別再消費李玟！這種節目真的可以取消了，已經變味了」、「這種回應真是噁心人」、「讓好聲音停播！否則我們為什麼要接受道歉」。

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