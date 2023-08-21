騙很大！代操盤選股「穩賺不賠」　花蓮婦急滙30萬遭警攔阻

▲婦人依指示至郵局準備匯款新台幣30萬元。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮1名婦人加入Line股票投資群組，群組內分析師向她表示，能代選股操作保證獲利。婦人心喜日前依指示至郵局準備匯款新台幣30萬元，所幸當地員警到場勸阻，婦人始發覺遭詐騙，對警方及行員及時阻止匯款甚表感激。

花蓮分局中正派出所警員王典淯於日前勤務中，接獲轄區內郵局行員機警通報疑似有1名婦人遭詐騙準備匯款。

▲▼行員及時通報員警，成功勸阻????款。

警方獲報到場了解後，婦人稱其於Line群組內認識1名股票分析師，誆稱保證獲利、穩賺不賠，並表示會代為操盤投資，獲利將會直接匯入婦人帳戶。

經員警疏導勸阻良久，婦人始發覺險遭詐騙，並對警方及行員及時阻止匯款，避免辛苦的存款遭詐騙甚表感激。

花蓮分局呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資標的，必定伴隨高風險，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形應避免投資，更勿輕信來路不明之投資管道。

警方並強調，若對方宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財之警訊，小心求證為防詐之不二法門，有任何疑問請立即撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。