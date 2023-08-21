20公斤「魚王」被瘋搶！神秘買家出手126萬買下…下秒當場放生

▲魚王拍出30萬人民幣。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社交軟體近日瘋傳，一條「魚王」被一名神秘買家花了30萬人民幣（約新台幣126萬元）買下，下秒卻當場放生，事件引發了廣泛討論。這條「魚王」在拍賣會上引起了眾多收藏家和愛好者的關注，經過多輪瘋搶，最終以30萬的價格成交。

據《澎湃新聞》報導，18日，清遠市首屆開漁季暨北江美食文化月活動啟動。活動上，一條從北江打撈的40斤（20公斤）黑皖魚，以30萬元的價格成功拍出，成為今年開漁季當之無愧的「魚王」。

在當晚開漁季啟動活動中，「魚王」拍賣是現場最受市民矚目的環節，拍賣現場熱情高漲，競拍者們從10萬元開始不斷喊價，氣氛緊張刺激。

最終，一條重達40斤的黑皖魚拍出了令人矚目的30萬元高價，被一位競拍的企業家成功搶購。這位企業家當場表示，將該魚放生，引得現場市民紛紛鼓掌歡呼。

據維基百科，青魚又名青鯇、烏青、螺螄青、黑鯇、烏鯇、黑鯖、烏鯖、銅青、青棒、五侯青等。在台灣稱為烏溜、烏鰡或鰡仔。本魚為初級淡水魚，通常棲息在水的中下層，屬肉食性，主要以小河蚌、河蜆、螺螄、福壽螺等底棲動物為食，在魚苗階段，則主要以浮游動物為食。青魚生長迅速，個體較大，成魚最大的最大個體可超過100公斤，如2004年9月19日捕獲於江蘇省南京市金牛湖的個體。