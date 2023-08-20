台64驚見「高架猴子」惡意逼車　蛇行急煞挑釁大玩黑白配

記者柯沛辰／綜合報導

近期「山道猴子的一生」爆紅引發話題，不料新北市台64線也出現一輛休旅車惡意逼車，不停變換車道蛇行、急煞，還從窗戶伸出手比劃叫罵，讓網友紛紛譏笑「高架猴子」、「這是在玩男生女生配嗎」掀起熱議。

原PO在「爆料公社」貼出一段逼車影片，從中可見白色休旅車行駛在台64線外側車道，但右後方的灰色休旅車突然從路肩超車，從車窗伸手指著對方叫罵，隨後切入白車前方急煞，行徑相當危險。

▲灰色休旅駕駛指著對方叫罵。（圖／爆料公社，下同）

儘管白色休旅見狀切換車道，但灰車仍不罷休，不停切入白車前方急煞，最後雙方一路你追我閃，直到雙雙從中和中山路匝道離開，才結束台64這場逼車驚魂。至於後續糾紛是否解決，尚無法知曉。

不過，當時逼車過程全被後方車輛拍下，誇張行徑也讓原PO不禁想問「高山道猴子爆紅，那這隻高架猴子，不知道是不是也想紅？」

許多網友看完紛紛留言，「EQ太低還是不要自己開車，搭大眾運輸比較好」、「狠狠撞上去就對了，法院見」、「這在國外早就立即吊銷駕照了」、「這就是台灣法律，他們根本不怕」、「這個如果不裁罰，甚至是公共危險罪移送，實在是有違天理」、「這種人終身吊銷駕照吧，總有一天無辜用路人會被他害死」

還有人譏諷，「他是不是想找人猜拳啊」、「人家只是開車開到一半想玩男生女生配」掀起熱議。