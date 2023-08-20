快訊／雨彈往北狂轟！8縣市大雨特報　大雷雨猛襲雙北

▲對流旺盛，部分縣市出現午後雷雨。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

午後對流雨彈開炸，氣象局今(20日)下午13時針對8縣市發布大雨特報，雨勢將持續到晚間。氣象局也針對新北市和台北市發布大雷雨訊息，警戒1小時。

氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日基隆、台北、新北、高雄、花蓮地區及桃園、新竹、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲。

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▲8縣市大雨特報。（圖／氣象局）



大雨特報

影響時間：20日下午至20日晚上

大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、高雄市、宜蘭縣山區、花蓮縣

氣象局下午14時也針對新北市、台北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時0分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

▲氣象局針對「台北市、新北市」發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

大雷雨即時訊息示警區域

台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區

新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、三峽區、汐止區、土城區、深坑區

