20歲女騎車...半路遭後座男友「水果刀割喉放血」　倒臥血泊慘死

記者許宥孺／高雄報導

高雄市岡山區發生一起疑似情殺命案！一對男女外籍移工深夜騎乘機車在路上，沒想到後座的男子疑似掏出水果刀，對正在騎車的女友割喉放血釀成重傷，男子接著又持刀自刎，兩人雙雙倒臥血泊。警方到場一看，一開始以為是車禍，直到發現刀傷，這才發現事情不單純。

▲岡山發生一起車禍，最後逆轉變疑似情殺案件，造成1死1重傷 。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起案件發生在15日深夜11點多，警方獲報，岡山區成功路466巷發生一起車禍，一對男女重傷倒地，現場噴了一地鮮血。消防局出動2車5人前往現場，發現傷者是2名外籍移工，20歲阮姓女子頭部有撕裂傷，當場沒有呼吸心跳，而25歲KIM姓男子頸部有撕裂傷，意識清楚，救護人員給予急救處置後，將2人緊急送醫。

▲▼監視器拍下兩人騎車身影，男子下車小便後沒多久，意外就發生。（圖／記者許宥孺翻攝）

原以為是場車禍，不過兩人的脖子上被發現有刀傷，警方懷疑不單純，調閱監視器畫面，這才發現阮姓女子當時騎乘機車載著KIM姓男子，途中KIM姓男子下車在路邊小便，研判就是在這時，拿出身上預藏的刀械，KIM姓男子上車後沒多久，就持水果刀朝阮姓女友的頸部「割喉放血」。

阮姓女子的脖子瞬間噴血，失去意識倒地，結果機車失控，男子也跟著摔倒，這時男子爬起來拿刀自刎。救護人員到場之後，將2人送往醫院急救，阮姓女子重傷搶救後仍不治，KIM姓男子則重傷，目前意識不清，仍在院治療中。

▲警方於案發現場找到一把疑似作案用的水果刀。（圖／記者許宥孺翻攝）

據了解，這對移工情侶是同鄉，在越南時就已經認識並交往，兩人先後在今年4、6月來台工作，由於男子目前狀況仍無法接受偵訊，警方訪查兩人交友情況，疑似為感情問題，阮姓女子提出分手引起KIM姓男子不滿，因此埋下殺機，趁兩人談判前就痛下殺手。

案發後，警方於現場起獲一把疑似作案用的水果刀。全案需等KIM男恢復意識、釐清案情後，依殺人罪嫌移送地檢署偵辦。

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