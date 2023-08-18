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雲端下的法味與書卷氣　靈鷲山水陸法會教育院文化攤位

文／賴芃縈

▲▼靈鷲山。（圖／賴賴）

▲靈鷲山教育院教授法師寶祥法師現場為信眾說法。

靈鷲山第30屆水陸空大法會8月16日至23日於桃園巨蛋啟建，一開始進行宗教聯合祈福儀式，由心道法師帶領進行「寧靜一分鐘」，為現場注入寧靜和平的正能量。心道法師在開示時表示，宗教是一種護佑的力量，為人類帶來信心與安定；宗教的使命是發揮大愛，引領人們用慈悲喜捨的善心，造福所有生命。藉由法會連結大眾的慈悲願力，凝聚共同善緣，轉動出改變的清淨能量，讓一切災厄消除、化災呈祥，為一切生命的和平、和解而努力。

靈鷲山教育院亦於現場設攤，此次教育院攤位以雲端空間為設計概念，將雲端學習透過視覺，體驗實體雲端中聽經聞法的清涼感受；而四期教育教授法師寶祥法師提供信眾諮詢學佛學法的疑問，也讓請法者受益滿滿，感受到聽聞正法的歡喜和殊勝。

現場設計有『心手相連－成佛有你』互動遊戲，只要於「心手相連」照片牆拍照打卡上傳按讚「慧命成長學院」，便可參加摸彩獲得精美紀念小禮物。

攤位可洽詢

1.四期教育阿含期線上課程
2.四期教育般若期線上課程
3.靈鷲山線上佛學院進階共讀班
4.龍樹EPL三階課程
5.三乘佛學院初修部

以上皆可免費報名學習。
無法前往的民眾若有興趣亦可進入靈鷲山教育院深度了解各項學習內容：https://edu.ljm.org.tw/

另外般若書坊將佛經與靈鷲山最暢銷的書籍擺設現場，雲端下閱讀，現場有最新出版的「時間與空間的旅行」(水陸三十周年紀念版)，民眾可前往翻閱瀏覽。

▲▼ 靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲教育院志工熱烈響應，感恩能有種福田的機會。

▲▼ 靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲四期教育、佛學院、龍樹EPL，信眾有多重選項可以學習次第系統性佛法。

▲▼ 靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲今年主打「波卡仁波切談度母」及「時間與空間的旅行」(水陸三十周年紀念版)兩本書。

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