瘋電影／關於我和鬼變成家人的那件事　撿到冥婚老公

文／賴賴

瘋言瘋語：

期待好久，終於在NETFLIX上看到，好看，題材符合台灣特殊民俗，且真的是小時候都聽長輩說過的禁忌，把習俗套入喜劇，加上同志喜感操作，不僅不會有不舒服的感覺，反而還能感同身受，那個被愛人欺騙的橫死男主，真的是很可憐，雖然劇本端設計有許多粗糙戲劇化的地方，但仍不失娛樂價值高且流暢的休閒作品，台灣難得可以推出如此順暢的電影，非常推薦。

這兩位男主的演技非常到位，喜劇是最難詮釋的表達技巧，要讓人哭很簡單，要讓人笑真的很難，許光漢那場被附身跳舞娘的裸體舞蹈，實在太經典了，太好笑了，而林柏宏也真的非常娘，卻又不討厭，和父親的關係也非常細膩深刻，整部片雖然劇本端有許多安排，很簡單，但情感設定有巧思。



片 名：關於我和鬼變成家人的那件事

英文片名：Marry My Dead Body

類 型：劇情、喜劇

上映日期：2023-02-10

片 長：02時09分

導 演： 程偉豪

演 員： 許光漢 、 林柏宏 、 王淨 、 蔡振南(Tsai Chen-Nan) 、 王滿嬌 、 庹宗華 、 馬念先(Nien-Hsien Ma)

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：伯樂影業股份有限公司、威視電影有限公司



劇情大綱

恐同男警吳明翰（許光漢 飾演），誤撿地上紅包，沒想到紅包裡的對象是個男的（林柏宏 飾演）！被迫男男冥婚的明翰，一路衰到底，不但甩不掉冥婚對象，就連警花林子晴（王淨 飾演）埋線已久的緝毒案，都被他搞砸。

為了挽救危機，恐同又怕鬼的明翰，別無選擇，即使人鬼殊途也要和鬼老公毛毛攜手跨界追兇，一場荒謬絕倫、笑中帶淚的旅程就此展開！

【關於電影】

《關於我和鬼變成家人的那件事》是一部於2023年上映的劇情長片，由憑藉《緝魂》入圍金馬獎最佳導演程偉豪執導，以及入圍金鐘最佳男主角的許光漢、金馬最佳男配角的林柏宏、台北電影節影后王淨，三位人氣及實力兼具的演員主演，集結蔡振南、庹宗華、馬念先等實力派演員共同演出，攜手打造2023年充滿歡笑及淚水的動作喜劇電影。故事以傳統冥婚習俗結合警察辦案，在找尋真相的過程中，譜出一段人鬼情誼。

本電影於2018年獲得第一屆野草計畫編導新秀創意戰「評審團最佳創意故事首獎」，2020年獲得韓國富川國際奇幻影展「富川首獎」。在2022年獲選為金馬國際影展閉幕片，於2022年11月17日世界首映。

▲偵辦案件採集現場證據時，意外錯撿了冥婚紅包袋。

▲不願意接受GAY老公的要求，被附身。

▲這位GAY老公是台大的，IQ高EQ並不高。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI