瘋電影／與狼共舞　只要有人就有戰事只要有心就可化解

文／賴賴

瘋言瘋語：

這部1991年榮獲奧斯卡最佳導演、最佳改編劇本、最佳攝影、最佳剪輯、最佳配樂、最佳音效、最佳影片七項大獎的史詩大片，三個小時幾乎是教科書殿堂級的神作，沒有電腦特效，全都來真的，看得實在很感動。

技術方面的攝影一場野牛狂奔的狩獵場面，奔竄的野牛每隻都上百公斤，男主和印地安人需高速追逐，雙腿夾緊馬，雙手弓箭瞄準，整場畫面攝影晃動極為，視覺極壯觀，這根本是神人攝影術，畫面取鏡將視覺感讓觀眾如臨現場，而一個鏡頭要訴說的語言，男主獨自遠赴邊疆駐守，途經大峽谷，一條行經路程，分成三四段距離來取鏡，從鳥不生蛋的邊疆地區，百草不生，到大峽谷對比人類生命之微小，一人駐守的孤獨和風險無助，四個鏡頭道盡。

劇本端男主從南北戰爭離開，遠赴邊疆逃離戰場，以為即使孤寂無助但可以獲得不戰的福利，結果仍然進入另一場戰役，嗜殺的人種不論是印地安或美軍都有，他們貪婪惡劣，濫殺無辜，電影也給了人類信心，你以為你無能為力為這世界做什麼，其實你可以，就從自己方圓做起，少爭吵，少計較，不執著，心存善念，盡力而為，便可以一點一點有所改變。五顆星推薦，百年佳作。

片 名：與狼共舞

英文片名：Dances with Wolves

類 型：冒險、劇情

上映日期：2023-08-04

片 長：03時01分

導 演： 凱文科斯納(Kevin Costner)

演 員： 凱文科斯納(Kevin Costner) 、 葛拉罕葛林(Graham Greene) 、 瑪麗麥唐納(Mary Mcdonnell)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：車庫



劇情大綱

鄧巴中尉（凱文科斯納 飾）領導聯邦軍在南北戰爭取得勝利之後，自願前往西部邊境尋找新生活，他在那裡跟一隻雙腳都是白色的野狼成為朋友，並將牠命名為「兩隻白襪」。鄧巴駐紮的地方與原住民蘇族人的部落不遠，他因此與蘇族人有了接觸。蘇族人中唯一會說英語的女子「站立拳舞」是被收養的白人孤兒。在鄧巴越來越融入蘇族人的同時，也和站立拳舞漸漸產生情愫......。

▲鎮守邊疆，與印地安人化敵為友。



▲認識印地安文化以後，發現原住民生態觀念對殺戮有一定程度的節制。

▲這匹狼和男主形成相互襯托的存在。

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