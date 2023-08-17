　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大雷雨往北轟夜襲4縣市！國家警報緊急響　「紅爆水彈」猛灌2天

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

低壓帶來襲，今天（17日）各地降雨機率高，南部地區暴雨，時雨量最大落在高雄市鳳山區達62毫米，午後熱對流發展，局部地區也出現大雨，時雨量最大在新竹縣五峰鄉83.5毫米，中央氣象局6時43分持續針對桃竹苗4縣市發布大雷雨告警，並針對新竹縣於5時許發布國家警報，慎防劇烈降雨、雷擊。

氣象局晚間6時43分針對桃園、新竹、苗栗4縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至7時45分，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

示警區域
桃園市：大溪區、楊梅區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區、復興區
新竹市：東區、北區、香山區
新竹縣：竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉
苗栗縣：頭份市、南庄鄉

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

氣象局預報，明天（18日）仍受低壓帶影響，天氣相當不穩定且降雨機率高，易有短延時強降雨，南部地區整天有陣雨或雷雨，尤其清晨至上午雨勢明顯，容易有局部大雨發生，其他地區上半天雖然多雲透光，但偶爾也有局部短暫陣雨或雷雨，特別在午後有熱力作用加持下，可能有局部大雨發生。

氣溫方面，由於南部多雲有雨，白天高溫來到29、30度，其他地區約31至33度；南部地區、恆春半島及蘭嶼易有較強陣風。

這樣天氣持續到19日（周六）持續受低壓帶影響，氣象局指出，各地雨勢逐漸趨緩，白天西半部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區及午後各地山區有局部大雨，東半部地區為多雲到晴有午後雷陣雨的天氣；因雲量仍多，各地高溫約31至33度。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

ET快訊
大雷雨往北轟夜襲4縣市！國家警報緊急響　「紅爆水彈」猛灌2天
群創偷吃處長「道歉對象曝光」
群創處長偷吃「小三懷孕生子」　前上司爆黑歷史
快訊／正式邀侯友宜、柯文哲「談合作」　郭台銘喊打敗賴清德
王柏融又安打了！單場雙安建功　換代跑功成身退
快訊／大雨來襲！　新竹、桃園3地區淹水警戒
快訊／群創內部信曝光！許處長辭職了
金鐘獎「上空走紅毯」史上第一人！美胸女王曝被陷害過程

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

群創男偷吃3人妻！她看完私密片爆「1女專睡處長」：老公出差中

群創處長偷吃「小三懷孕生子」　前上司爆黑歷史：菜鳥就很愛玩

快訊／大雨來襲！　新竹、桃園3地區淹水警戒

「鹽田．夕陽．享樂」壓軸展演　18、19、20連續3天加場！

大雷雨往北轟夜襲4縣市！國家警報緊急響　「紅爆水彈」猛灌2天

快訊／9縣市大雨特報！低壓帶影響雨勢強襲　最新警戒區域曝

桃園16公尺Hello Kitty「消風後大復活」　龍潭觀光大池重新見客

老化不可逆！花蓮慈院生技合作　為現代人「爭面子也要裡子」

菸癮男沒慢性病突胸悶難喘送醫　醫提醒：夏天也易心肌梗塞

連擲18聖筊！人妻崩潰「尪外遇了」...呂秋遠一聽發毛：7月鬼故事

男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上

陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

佩甄「每月出國」狂燒數百萬！　疫情悶3年曝年底計劃「為自己而活」

矮殺～原民村長廣播鏘到爆　村民聽她嗨唱：醉意有80%

小魏魏嘉瑩成學生音樂比賽評審　直呼世代落差好驚訝！

黑人現身北檢　「暴雨中90度鞠躬」

黑人鞠躬比讚上車

館長控「民進黨開的槍」再點人　余天喊屈：交情不錯為何亂點

群創男偷吃3人妻！她看完私密片爆「1女專睡處長」：老公出差中

群創處長偷吃「小三懷孕生子」　前上司爆黑歷史：菜鳥就很愛玩

快訊／大雨來襲！　新竹、桃園3地區淹水警戒

「鹽田．夕陽．享樂」壓軸展演　18、19、20連續3天加場！

大雷雨往北轟夜襲4縣市！國家警報緊急響　「紅爆水彈」猛灌2天

快訊／9縣市大雨特報！低壓帶影響雨勢強襲　最新警戒區域曝

桃園16公尺Hello Kitty「消風後大復活」　龍潭觀光大池重新見客

老化不可逆！花蓮慈院生技合作　為現代人「爭面子也要裡子」

菸癮男沒慢性病突胸悶難喘送醫　醫提醒：夏天也易心肌梗塞

連擲18聖筊！人妻崩潰「尪外遇了」...呂秋遠一聽發毛：7月鬼故事

友善連線！首位地方首長掛聯合看板　張麗善合體侯友宜在西螺街頭亮相

艾成忌日王瞳忍不住淚崩「我是蔡太太」：去年的今天最後一次聽你叫我寶貝

鄭兆行讚林子偉是超強工具人　陳雁風點出適應課題

台男瘋搶！日AV女優挑戰「百人最大突破」SWAG全程獨家直播

嘉義仁義潭傳溺水！女突落水嚇壞目擊者　救上岸無呼吸心跳

群創男偷吃3人妻！她看完私密片爆「1女專睡處長」：老公出差中

主流宴席開85桌「類造勢」　郭台銘左合體張榮味、右敬酒蔡正元

台灣會展三連霸　MEET TAIWAN獲亞洲年度最佳會展局

群創沾腥處長離職前最後交代　「向奇美實業道歉」

若選「雲林鄉親一定幫連署」　張榮味挺郭台銘：莫忘世上苦人多

生人勿近！祭祀亡魂法會　記錄神祕儀式「送肉粽」

生活熱門新聞

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大

群創「出軌處長」性癖曝光　性愛片1小時刪不完

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

AV女優考上台大　校方：歡迎有志學生就讀「盼遵循敦品勵學校訓」

廣告牆印倒立豬＋魷魚是賣啥？在地人解答

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

群創處長出軌3女「自毀文」內幕　小三懷孕產子逼宮

群創處長「出軌自毀文」　傳三綠帽夫找黑道逼PO

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

客買鴨肉麵提7要求　老闆霸氣趕人

即／雨彈轟炸！高雄三民淹大水　公車拋錨慘困路中

網瘋傳「群創處長審問片」　真相曝！

愛乾淨小隻妹得菜花爆哭！網驚1習慣：更髒

更多熱門

相關新聞

9縣市大雨特報！最新警戒區域曝

9縣市大雨特報！最新警戒區域曝

中央氣象局針對9縣市發布大雨特報，因低壓帶影響，易有短延時強降雨，今（17）日新北至台中地區及台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水，連日降雨，山區請慎防坍方、落石。

12縣市大雨特報　北市也納入雨區

12縣市大雨特報　北市也納入雨區

11縣市大雨特報　大雷雨襲新北、桃園

11縣市大雨特報　大雷雨襲新北、桃園

10縣市大雨特報！警戒範圍出爐

10縣市大雨特報！警戒範圍出爐

國家警報響！大雷雨開轟雙北

國家警報響！大雷雨開轟雙北

關鍵字：

氣象氣象雲大雷雨大雨特報

讀者迴響

熱門新聞

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大

現場畫面曝！台大實驗室爆炸至少2人送醫

他剛下泳池「秒被叫上來」！

群創「出軌處長」性癖曝光　性愛片1小時刪不完

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

群創處長毀滅式自爆！出軌3女拍大量性愛片

AV女優考上台大　校方：歡迎有志學生就讀「盼遵循敦品勵學校訓」

快訊／新北女騎士碰撞大貨車　倒地遭輾爆頭慘死

大馬墜機多名政治人物罹難　出事前未求救

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

廣告牆印倒立豬＋魷魚是賣啥？在地人解答

女星錄一半「突跌地淚崩」！

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

「山道猴子」主角是超商店員！業者回應了

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

更多

最夯影音

更多
男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上

男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上
陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

佩甄「每月出國」狂燒數百萬！　疫情悶3年曝年底計劃「為自己而活」

佩甄「每月出國」狂燒數百萬！　疫情悶3年曝年底計劃「為自己而活」

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面