大雷雨往北轟夜襲4縣市！國家警報緊急響　「紅爆水彈」猛灌2天

記者許力方／台北報導

低壓帶來襲，今天（17日）各地降雨機率高，南部地區暴雨，時雨量最大落在高雄市鳳山區達62毫米，午後熱對流發展，局部地區也出現大雨，時雨量最大在新竹縣五峰鄉83.5毫米，中央氣象局6時43分持續針對桃竹苗4縣市發布大雷雨告警，並針對新竹縣於5時許發布國家警報，慎防劇烈降雨、雷擊。

氣象局晚間6時43分針對桃園、新竹、苗栗4縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至7時45分，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

示警區域

桃園市：大溪區、楊梅區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區、復興區

新竹市：東區、北區、香山區

新竹縣：竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉

苗栗縣：頭份市、南庄鄉

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氣象局預報，明天（18日）仍受低壓帶影響，天氣相當不穩定且降雨機率高，易有短延時強降雨，南部地區整天有陣雨或雷雨，尤其清晨至上午雨勢明顯，容易有局部大雨發生，其他地區上半天雖然多雲透光，但偶爾也有局部短暫陣雨或雷雨，特別在午後有熱力作用加持下，可能有局部大雨發生。

氣溫方面，由於南部多雲有雨，白天高溫來到29、30度，其他地區約31至33度；南部地區、恆春半島及蘭嶼易有較強陣風。

這樣天氣持續到19日（周六）持續受低壓帶影響，氣象局指出，各地雨勢逐漸趨緩，白天西半部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區及午後各地山區有局部大雨，東半部地區為多雲到晴有午後雷陣雨的天氣；因雲量仍多，各地高溫約31至33度。