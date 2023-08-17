遺傳悲歌！父子4人都驗出這罕病　5年內「全部罹癌辭世」

▲巴西家庭發生遺傳悲歌。（圖／翻攝Instagram@regisfeitosamota，下同。）

記者吳美依／綜合報導

巴西一個家庭發生遺傳悲歌，父子4人都被診斷出罕見遺傳疾病「李─佛美尼症候群」，形成惡性腫瘤機率比一般人更高，更在短短5年間先後罹癌去世。

53歲的雷吉斯（Régis Feitosa Mota）三度歷經「白髮人送黑髮人」的痛苦後，13日在巴西父親節當天病逝，身後留下不離不棄的妻子。他在2016年至2023年期間三度罹癌，包括淋巴性白血病（俗稱血癌）、非霍奇金氏淋巴瘤、多發性骨髓瘤，上周才在社群媒體宣告，準備接受骨髓移植手術，未料仍不敵病魔。

妻子瑪莉埃拉（Mariella Pompeu）坦言，她內心一直深信丈夫能夠戰勝病魔，「這是一個難以形容的痛苦…我不知道沒有他的關心、陪伴及絕對深愛，生活會變成什麼樣子。」

▲雷吉斯在妻子陪伴下與癌症戰鬥。



雷吉斯與妻子育有2女1子，2016年他與孩子們確診「李─佛美尼症候群」」（Li-Fraumeni syndrome），男性患者一生罹癌風險為70%，女性患者更高達90%。

儘管一家人此後定期健康檢查，卻仍無法扭轉命運。2018年，10歲幼女血癌病逝。2020年，22歲兒子死於腦瘤。2022年，25歲長女安娜也不敵腦瘤辭世。

雷吉斯生前受訪時回憶，長女安娜2009年罹患血癌，接受3年化療後戰勝病魔，但到了2016年，他與兒子佩德羅（Pedro）先後罹患血癌與骨癌，才讓這家人開始懷疑一切不只是巧合，並於接受基因檢測後，發現真相。

雷吉斯經常在Instagram分享抗癌心路歷程，也曾透露孩子們從未責怪自己，因為他們都認為，父親也是受害者。