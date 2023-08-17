投資「賺錢」開心了！他將老父687萬退休金全投入　警喊：詐騙啦

▲▼男子投資獲得小利後，竟想將老父687萬退休金全投入，還好及時被警方阻止。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市沙鹿區41歲林姓男子在網路上加入股票投資網站，投資少許金額獲利後，誤認為這個投資網站可以信任，8月15日下午前往某銀行臨櫃辦理約定轉帳，要將老父親687萬元退休金全部投資，行員詢問時，林男一下說要投資，一下說要還債，說詞反覆，覺得可疑立即報警，警方到場後以各種詐騙案例解說，林男這才相信被騙了。

台中市清水警分局光華所員警王騰浤、徐振哲剛到場時，林男仍不願說出實情，警方於是以曾受理過的各種投資股票網站的手法解說，一開始都是讓民眾的投資有獲利，引誘民眾繼續投資，等民眾投入大筆金額且想領回時，詐騙集團就用各種理由推託，不讓民眾領出，最後不再聯繫，林男驚覺他遇到的投資過程與警方說法完全相同，嚇得不敢再匯款，保住父親退休金。

光華所所長陳俊佑提醒民眾聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」必定是詐騙，民眾應選擇自己有深入瞭解過的投資標的，不要輕信來源不明投資管道或網路連結，如遇到加「LINE」進行投資必為詐騙。呼籲小心求證，才不會成為下一個被害人，如遇此類案件，可立即撥打165反詐騙專線諮詢。