搭機必選「2時段」！　專家曝秘辛：更便宜又不易延誤

▲專家指出，一大早的班機與深夜航班比較不容易延誤。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／綜合報導

疫情解封，國人瘋出國，有專家就分析了不同時段航班的誤點機率與價位，旅客如果沒有時間考量，最好可以選擇這些時段，以降低旅程風險與費用。不過專家也直言，帶著孩子度假的家庭通常很難搭冷門時段的飛機，因為配合孩子作息不方便太早起床或是太晚抵達。

根據《太陽報》報導，理賠管理公司AirHelp公布一項調查指出，以英國與愛爾蘭起飛的定期航班為例，凌晨5時至上午9時之間平均有43%的航班會因為受到各種原因影響，出現延誤情形，上午10時至下午2時之間則會上升至55%，晚上9時至10時之間更是高達66%，直到午夜後才會再次降低。

▲清晨的飛機更容易選到好位置。（示意圖／CFP）



AirHelp的CEO帕夫利辛（Tomasz Pawliszyn）表示，尖峰時段航班的延誤與取消風險較高，因為只要當天早上發生任何問題，都會與下午以及晚上的航班產生連鎖反應。因此他推薦大家可以搭乘清晨的航班，甚至是深夜的紅眼航班，因為這兩種選擇受影響的風險較低。

機票交易網站「Going」創辦人凱斯（Scott Keyes）指出，早上航班比較不容易受到影響的原因是早上天氣較好，且飛機已經抵達機場等候，不會因為前一段航班延誤或取消而受到影響。

也有專家指出，因為很多帶著孩子出遊的家庭無法太早起床，航空公司也知道這點，所以會將情況反映在票價上，因此往往第一趟航班能夠用較低的價格購入，甚至獲得更好的位置。