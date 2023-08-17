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大陸 大陸焦點 特派現場

女星「無差別提告」侵肖像權！轉發慶生照也遭殃　激怒網友抵制

▲女星陳法蓉近日因無差別提告事件，引起網友議論。（圖／翻攝陳法蓉微博）

▲女星陳法蓉近日因無差別提告事件，引起網友議論。（圖／翻攝陳法蓉微博）

記者張靖榕／綜合港媒報導

香港現年56歲藝人陳法蓉（Monica）早年憑藉港劇走紅，近年到中國大陸發展，微博許多自媒體偶爾也會分享她的消息，沒想到近日卻傳出眾多自媒體遭她「無差別提告」侵犯肖像權求償，引發議論。

中國大陸不少經營自媒體的用戶表示，因為在文章中使用了取自陳法蓉社群媒體的照片或影片，不論寫的內容是正是反，都遭到她無差別提告「侵犯肖像權」，微博上還因此掀起一片哀嚎，有網友表示，「真是顛覆了我的三觀，本來對她印象還不錯」，也有人酸，「我覺得明星就別出來露臉，是又告不是又告，吃相太難看」、「是不是有代理專門賺這種錢」、「缺錢缺到這個地步了嗎」。

▲陳法蓉近日因無差別提告事件，引起網友議論。（圖／翻攝陳法蓉微博）

▲陳法蓉尚未對事件回應。（圖／翻攝陳法蓉微博）

一名博主表示想不通這麼做的邏輯是什麼，甚至有人因為「閨密為其（陳）慶生」用了照片就遭到提告，也有人轉法「澄清未婚」的消息被告，「既然這樣，為什麼還要在微博開帳號？」

不過16日有自媒體用戶在微博上稱收到消息，許多人已陸續被撤訴，也有網友表示陳法蓉已經批量進行撤訴，也有人認為照這樣操作，很可能連陳本人都不知情，是律師單方面無差別起訴，純粹就是為了賺律師費。對此，陳法蓉尚未出面回應。

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