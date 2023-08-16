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日網紅揭「台灣病態交通」挨轟滾回去！他再列10點反擊：我要留下

Iku老師在台灣生活13年，近日為台灣交通問題發聲，直言再不改善「台灣會繼續爛下去喔」。（翻攝自Iku老師/Ikulaoshi臉書）

▲Iku老師在台灣生活13年，近日為台灣交通問題發聲，直言再不改善「台灣會繼續爛下去喔」。（翻攝自Iku老師/Ikulaoshi臉書）

圖文／鏡週刊

在台13年的日本人「Iku老師」，日前拍攝影片點出「台灣病態交通」問題，更直言再不改善「台灣會繼續爛下去喔」，卻被網友怒轟是在製造台灣動盪、滾回去。今（16）日Iku老師再度發文並列出10點台灣交通問題，表示為了台灣孩子及自己的女兒，他會繼續留在台灣。

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Iku老師12日分享「台灣病態交通」影片，直言在台灣13年最受不了的就是交通狀況，許多地方沒有人行道、人行道上有一堆障礙物及違停、嬰兒車要推到車道、不用換駕照，「為何人口只有2,300萬而已的台灣，交通意外走的人比人口1億2,700萬的日本還要多？」認為台灣輕視交通安全、無視人民安全，並呼籲大家8月20日一同上凱道參與「還路於民大遊行」。

不過這支點出台灣交通慘況的影片，卻挑起部分網友的敏感神經，「還有辦法住13年？怎麼不滾回靜月歲好的日本，台灣不需要這外來種生物批評」「回日本吧」「來台灣多年，看不慣台灣？還募資台灣錢製造台灣動盪？滾回去」「這是台灣非日本，輪不到日本人出嘴」「請你趕快回去日本，不要在這裡賺台灣的錢，又把台灣說得一無是處」。

今日Iku老師再列出10點台灣交通問題，包含駕駛不會停讓行人、駕照太便宜又隨便考、城市規劃無視弱者、為了車子縮小人行道、被國際媒體報導「行人地獄」國家還是不重視等等，他也無懼叫他滾回日本的言論，表示為了台灣的孩子們、自己的女兒，他會繼續留在台灣，「我的人生目標就是改善台灣的交通問題，因為不然的話身為台灣孩子的爸爸太不負責任了，這樣的台灣留下來後代，你不覺得丟臉嗎？」

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