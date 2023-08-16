方便好兄弟放假1個月遊走休息　台南廟宇「2告示+黑旗」收起來

▲農曆7月1日「鬼門開」，好兄弟放1個月的暑假，台南文史工作者謝奇峰老師指出，7月也是府城廟宇的「慈悲月」，許多廟宇宗教活動依然熱絡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆7月1日，民間稱「鬼門開」，好兄弟放1個月的暑假，台南文史工作者謝奇峰老師指出，台南首邑縣城隍廟將門口的放告、審問二告示牌收起來，有的宮廟也點起了普度公燈（米街澤祐堂、土城正統鹿耳門聖母廟），五營也都會有收營的動作，廟口的黑旗收入廟內，讓放風出來的好兄弟，方便在地方遊走與休息。

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謝奇峰說，台南米街澤祐堂並設有普度公座，上層書有本境普度公位牌，下層設有翰林所與男堂、女室，相當貼心的設施。農曆7月「鬼月」期間，民間的忌諱會比較多，不要去海邊，不要太晚回家，不能搬家，不能結婚等等，逢7月就要特別的小心，7月也是府城廟宇的「慈悲月」，府城廟宇有輪普的文化，從農曆7月1日到8月初都有廟宇在普度，現在的「普度月」也變成了「佈施月」，宗教強調的是冥陽兩利外，大家都會將普度物資轉贈給需要的弱勢團體，今天農曆7月1日是從忠義路的三官廟開始。





謝奇峰指出，農曆7月宮廟的宗教服務有的也都照常不受影響，興尊宮的王爺濟世公事日7月是照常的，沒有在休息的（只收50位），市外25人，市內25人，外地來的優先辦理，為公平起見，晚上6時50分公開抽籤順序，15日是農曆六月底反而人數爆多，有60位信眾報名，少見宮廟的濟世就如同醫院一般各司其職，有人負責掛號、有人負責分履歷、有人扶手轎、有人當門生翻譯、有人看佛字、有人說明教導，無不為了服務眾生。

謝奇峰表示：「鬼月不可怕，鬼月是慈悲月，可怕的是人的無知與人心的貪婪，正常生活，多一分小心即可」。人存慈悲善念與正氣比較重要，人為善，福雖未至，禍已遠離，人為惡，禍雖未至，福已遠離。像西羅殿農曆7月也有人來報名神像開光大典與進香活動！