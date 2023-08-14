車停世客博停車場　玻璃被砸包包被偷！網友臉書尋求好心人

▲網友於臉書社團PO出停文德路上世客博停車場，整片玻璃被敲碎(右)、還被整片搬走(左)照片。（圖／擷取自我是青埔人臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

2023世界客家博覽會本（8）月11日於桃園青埔登場，主辦單位於主展場週邊規劃多處停車場，以方便全台各地參展民眾停車。一名網友於臉書社團發文表示，家人13日晚間在青埔逛客家博覽會、車停文德路上停車場，整片玻璃被敲碎之外、還被整片搬走，車內包包也被偷走，尋求行車記錄器有拍到的可疑人士或可疑車輛的好心人！

該名網友臉書發文後，引來許多網友回應，紛紛留言：「包包及任何看起來可以裝東西的袋子、箱子，不能放車內看得到的地方，台灣治安沒那麼好？一堆吸毒的…」、「別忘了這是青埔寨」、「最近好多文都是砸玻璃、偷包包」、「不知道有無監視器可調！報警處理，讓警方重視此案件，不然還會再次發生！」

「二十年前就被砸過了，人煙少的地方，包包不要放在車內」、「經濟不好！台灣治安變糟了」、「以前就有人在砸了，很大的機率是同一人」、「12- 13日的凌晨00點前後，我在永安海螺館最內側停車格一樣是整塊玻璃被挖走，錢被偷走，一樣的手法，扯爆，起初還以為是自己沒有關窗，結果是整片玻璃被挖走，哭！」