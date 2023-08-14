連身條款救命失敗！38死囚另主張死刑違憲　法務部仍無法執行

▲司法院大法官書記處長許辰舟說明釋憲案。（圖／司法院提供）



記者劉人豪／台北報導

我國目前有38名死刑定讞的死囚，且皆向司法院聲請釋憲，其中35人對「連身條款」違反公平審判等憲法原則提出質疑，聲請釋憲後，憲法法庭今(14日)宣判認為合憲。隨後法務部立即發出聲明表示，這38人另主張死刑違憲，聲請憲法訴訟仍在進行中，依法無從執行死刑。

法務部指出，38位死刑犯中之35人以最高法院審理第二次發回更審以後再上訴第三審民刑事案件，分由同一法官審理所引用「最高法院第二次發回更審以後之民刑事上訴案件分案實施要點」(下稱更二連身條款)違憲而聲請憲法訴訟，本次憲法判決雖認更二連身條款合憲而駁回聲請，惟38位死刑犯均另有以其他事由聲請憲法訴訟，仍在進行中，依法無從執行死刑。

憲法法庭於今日作成112年憲判字第14號判決，宣示更二連身條款與憲法第16條保障訴訟權之意旨，均尚無違背，本部尊重憲法法庭宣告合憲判決結果，對於其他死刑犯聲請憲法訴訟案件，盼望憲法法庭能加快審理進度，避免執行程序久懸不決。

法務部自去年起迄今5度函詢司法院有關38位死刑犯聲請憲法訴訟之聲請理由、審理進度及有無為暫時處分停止執行之裁定等事由，據以判斷有無不得執行之法定事由。因目前38位死刑犯尚有其他不同聲請憲法訴訟理由，正由憲法法庭審理中，法務部尊重憲法法庭依法審判之職權，基於權力分立，在司法救濟程序終結前，無法陳送部長令准執行。

法務部強調，我國係法治國家，依法行政為法治國家基本原則，也是法務部一貫之立場及基本施政原則。法務部對於死刑並無預設任何立場，國家未廢除死刑制度前，基於依法行政及尊重死刑犯相關聲請救濟之權利，若司法救濟程序已窮，將嚴謹辦理後續程序，以兼顧司法正義及人權保障。