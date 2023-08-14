英國警告「瑞典遭恐攻」可能性增！　外交部修改旅行建議

▲伊朗穆斯林抗議瑞典境內發生的焚燒可蘭經事件。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

瑞典境內頻頻出現反伊斯蘭活動，相關人士焚燒《可蘭經》引發穆斯林族群激烈抗議，英國14日對準備前往瑞典的公民發出警告稱，當地有可能會發生恐怖攻擊事件。

根據《路透社》報導，英國外交部在最新的旅行建議中指出，瑞典當局已經破獲部分密謀攻擊行動，並逮捕涉案嫌疑人，建議民眾應保持警惕，「恐怖分子很可能試圖在瑞典發動襲擊，把外國人經常光顧的地方作為潛在目標。」

瑞典國家安全顧問藍德霍姆（Henrik Landerholm）在聲明中坦承，英國確實改變了履行建議，他也重申，自從焚燒《可蘭經》的事件發生後，目前瑞典面臨的威脅確實增加。

藍德霍姆表示，瑞典駐伊拉克和駐黎巴嫩大使館在7月19日、8月9日相繼遇襲，8月1日則發生瑞典駐土耳其領事館一名僱員遭槍擊後，這都讓當局能夠做出上述風險評估。美國也同樣發布了新的旅遊建議稱，瑞典可能發生恐怖攻擊。

旅居瑞典的37歲伊拉克公民默米卡（Salwan Momika）6月28日在斯德哥爾摩（Stockholm）最大清真寺前焚燒《可蘭經》；7月20日前又發生類似事件，默米卡在斯德哥爾摩進行另一場抗議，在伊拉克大使館外踩踏《可蘭經》，並且意圖焚燒。

斯德哥爾摩當局根據言論自由保護規定，允許抗議人士焚燒《可蘭經》，而穆斯林將焚燒《可蘭經》視為褻瀆之舉。