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林業及自然保育署嘉義分署揭牌　新設自然保育科及關子嶺工作站

▲▼ 農業部林業及自然保育署嘉義分署14日正式揭 牌。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 農業部林業及自然保育署嘉義分署14日正式揭 牌。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

農業部林業及自然保育署嘉義分署於今（14）日上午舉行揭牌典禮，由分署長張岱主持，嘉義市市長黃敏惠、立法委員賴惠員、蔡易餘、王美惠，以及國立嘉義大學、嘉義縣鄒族獵人協會、嘉義縣阿里山原住民農林業生產合作社等多位產、官、學各界貴賓到場觀禮、共同揭牌，一同見證林業署嘉義分署邁向嶄新里程碑。因應組織調整，嘉義分署新設「自然保育科」及「關子嶺工作站」，以更細膩的專業分工，實現「永續林業、生態臺灣」之願景。

嘉義分署原為阿里山林場和臺南山林管理所，合併設置林務局玉山林區管理處，民國78年改制為行政機關，將玉山林區管理處與楠濃林區管理處部份整併，定名為嘉義林區管理處。88年配合精省作業，改隸行政院農業委員會，設行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處，現配合行政院組織改造，8月1日起更名為農業部林業及自然保育署嘉義分署，於今日正式揭牌。

▲▼ 農業部林業及自然保育署嘉義分署14日正式揭 牌。（圖／記者翁伊森攝）

▲農業部林業及自然保育署嘉義分署長張岱。（圖／記者翁伊森攝）

本次組織改造為呼應近年國內、外對保育議題之關注，提升保育量能，增設「自然保育科」，負責轄內臺灣一葉蘭自然保留區、塔山及鹿林山野生動物重要棲息環境、龍崎牛埔惡地自然地景等經營管理及保育工作推展，並深化與嘉義縣阿里山鄉9大鄒族原民部落的夥伴關係，推動原住民森林資源共管與狩獵自主管理、輔導原住民族傳統文化祭儀所需獵捕野生動物申請案件，兼顧發展與自然保護區域系統之完整性，以實踐地球人類及物種永續共榮。

▲▼ 農業部林業及自然保育署嘉義分署14日正式揭 牌。（圖／記者翁伊森攝）

又為均衡區域資源，新設「關子嶺工作站」，嘉義分署針對各工作站轄管林地 進行全面盤點及調整，除考量各工作站業務規模，並依巡護路線、行政區域劃分、道路交通及地理位置等調整轄區範圍，調整後竹崎鄉金獅村、文峰村等林班將由觸口工作站接管，將大幅提升為民服務的行政效能。

過去幾年，嘉義分署依循「永續林業、生態台灣」之施政主軸戮力振興林產業及推動國土生態綠色網絡，致力推動林下經濟、與鄒族簽定合作意向書、建構生態綠網，實踐永續森林經營，於107年以「復育山林、檜意森活，維護臺灣山林之美的護衛者」獲頒考試院公務人員傑出貢獻獎團體獎的最高榮譽，並於110年率先以全轄管林地面積通過FSC(Forest Stewardship Council)國際森林驗證，秉持追求人與自然和諧共生的理念，在生態與林業共存、共好。

▲▼ 農業部林業及自然保育署嘉義分署14日正式揭 牌。（圖／記者翁伊森攝）

未來，嘉義分署將在各項業務推動成果的基礎上，持續以追求「社會有益、經濟可行、環境適宜」三者平衡的永續林業及保育為目標，促使森林生態系的惠益讓全民共享，讓嘉義分署蛻變為注重公民參與及資訊公開的現代化機關。

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