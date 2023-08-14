傳蘋果高階晶片將問世　M3 Ultra大幅提高運算能力

▲蘋果計劃在 2024 年推出高階 M3 Ultra 晶片。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

據彭博社記者 Mark Gurman 在《Power On》新聞通訊中報導，蘋果計劃在 2024 年推出高階 M3 Ultra 晶片，將為 Mac Studio 和 Mac Pro 等專業性的產品提供更強大的性能。M3 Ultra 將大幅增加 CPU 核心數量，同時 GPU 核心數量也將適度增加。

根據報導，M3 Ultra 和 M2 Ultra 的規格對比：

基礎版 M3 Ultra 規格：32 核 CPU，24 個性能核心和 8 個效率核心，64 核 GPU

基礎版 M2 Ultra 規格：24 核 CPU，16 個性能核心和 8 個效率核心，60 核 GPU

頂級版 M3 Ultra 規格：32 核 CPU，包括 24 個性能核心和 8 個效率核心，80 核 GPU

頂級版 M2 Ultra 規格：24 核 CPU，包括 16 個性能核心和 8 個效率核心，76 核 GPU

M3 Ultra 在 CPU 核心方面相比 M2 Ultra 有了顯著的增加，而在 GPU 核心方面則增加幅度較小。CPU 核心的增加主要來自於性能核心的增加，M3 Ultra 將能夠處理更多的高負載任務，提高 Mac 的運算能力。

目前預計蘋果將在今年 10 月推出第一批搭載 M3 晶片的 Mac，包括 13 吋的 MacBook Air、13 吋帶 Touch Bar 的 MacBook Pro 和 24 吋的 iMac。搭載 M3 Pro 和 M3 Max 的14 吋和 16 吋 MacBook Pro 預計將於2024 年首先推出，隨後是搭載 M3 Ultra 的新版 Mac Pro 和 Mac Studio。