大稻埕煙火今晚加碼連放360秒　優惠、交管懶人包看這裡

記者黃翊婷／綜合報導

「2023大稻埕夏日節」受到颱風影響取消2場煙火秀，改加碼至8月9日、8月16日施放，倒數第三場煙火將在今日（9日）20時35分施放，施放時間也從原本的180秒加碼至360秒，民眾還可以參加「拍照打卡滿額贈熊讚Bravo啤酒杯」等活動。此外，到時附近交通將實施管制疏導，例如淡4號水門禁止人車進入等等。

▲大稻埕煙火今晚加碼施放。（圖／翻攝自大稻埕夏日節官網）

觀傳局表示，8月9日煙火主題為「夏戀稻埕、稻埕百市」，前3分鐘「夏戀稻埕」以紅色系心型煙火升空，表達愛情升溫，後3分鐘稻埕百市則採用日本工藝煙火大彈，再填裝一顆顆小牡丹，營造亮麗的綻放效果，預計施放時間為20時35分，總計施放360秒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲觀賞煙火還可以參加活動。（圖／翻攝自Facebook／台北旅遊網，下同。）

● 優惠活動

觀傳局提到，活動現場除了主題日船票優惠、河岸主題燈飾之外，還加碼拍照打卡並累積消費滿1000元，就贈送限量 熊讚Bravo啤酒杯活動，每日限量送完為止，活動時間至8月20日，詳細辦法如下：

1、至大稻埕夏日節活動現場打卡景點，擇一處拍照。

2、上傳至個人社群平台，設定公開並hashtag「#大稻埕夏日節」。

3、加入「台北市政府」官方LINE帳號。

4、至夏日節合作店家、 大稻埕碼頭貨櫃市集、藍色水路合作船公司消費，當日累積消費滿1000元之發票或消費憑證。

5、即可至大會服務台（5號水門）兌換限量熊讚啤酒杯1組（每日數量有限，換完為止）。

除了熊讚Bravo啤酒杯活動之外，還有「我的最佳煙火視角」照片募集第二波活動，只要上傳在「大稻埕3至5號水門場域外」拍攝的煙火美照，就可以抽台東熱氣球嘉年華熱氣球繫留體驗券，活動時間從8月6日至8月11日23時59分為止，得獎公告將於8月12日19時公布。

▲交通管制圖表。（圖／翻攝自Facebook／我是台北人，下同。）

● 交通管制

台北市警局提醒，9日下午3時起將會派員進行路況查報、彈性疏導，並視車流狀況實施控燈，活動期間也有多項交管措施，例如淡4號水門人車禁止進出，僅供緊急應變使用，詳細如下：

1、車輛管制：19時至21時30分淡3至5號水門禁止車輛（含機車、自行車）進出，淡1號水門桂林堤外機車便道管制往北，綠17及紅公車堤外道路站位取消。

2、單車管制：18時至21時30分Youbike2.0大稻埕碼頭租借站及台北市河濱自行車租借站（大稻埕站）暫停營運，不提供戒環服務。

3、行人管制：19時30分至21時忠孝橋及台北橋之台北新北兩端人行道，管制行人通行。19時至21時敦煌觀景平台人流管制3000人，且自行車禁止進入；連結迪化汙水廠附屬公園至堤外自行車道之「大地重現」陸橋，淨空管制。

另外，停車管制為10時至24時，淡3號至5號水門堤外路邊停車格取消。

擴大管制措施以及範圍則分為兩階段，第一階段為環河北路（含）以東、民權西路（不含）以南、延平北路（不含）以西、忠孝西路（不含）以北範圍內區域，並視人、車潮擴大第二階段管制，往東延伸至重慶北路（不含），實施時間為20時至21時30分，車輛只出不進（住戶開放通行）。

高架（快速）道路部分，包含華江橋、忠孝橋往北進入環河高架道路匝道管制；環河高架道路往北疏導貴陽街下匝道；和平西路、洛陽停車場匝道往北環河高架道路方向管制，實施時間為20時至21時30分。

改道動線建議如下：

1、東西向車流：改道行駛酒泉街、民族東（西）路、愛國東（西）路、忠孝西路。

2、南北向車流：改道行駛重慶南（北）路、承德路、中山南（北）路。

其他詳細資訊可上「大稻埕夏日節官網」查詢。