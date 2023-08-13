夏威夷野火燒掉1755億！逾80人死亡持續上修　警報從未響起

▲夏威夷州毛伊島的小鎮拉海納遭野火吞噬。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

夏威夷毛伊島（Maui）野火已釀成至少80人死亡，當局表示死亡人數可能還會上升，搜救團隊與尋屍犬在受創最嚴重的小鎮拉海納（Lahaina）廢墟間，持續尋找更多可能的罹難者。根據統計，該座歷史古鎮的損失初估高達55億美元（約新台幣1755億元）。

路透社報導，聯邦緊急事務管理署（FEMA）統計，依拉海納80％遭焚毀，受創嚴重的程度估算，損失約高達55億美元，當地超過1000動建築遭到吞噬，這座小鎮已淪為廢墟。





▲居民回到被燒毀的家園。（圖／達志影像／美聯社）

夏威夷此次受創非常嚴重，至今仍有近千人失蹤，許多人開始質疑州長及州政府，在災難發生前是否可以做得更多，對此，當局誓言會對州緊急通知系統進行檢討。

布建在全島的警報廣播裝置本意就是要用來預防以及提醒天災來臨，但拉海納完全陷入火海前，卻從未聽見警報響起，而大範圍的停電、通訊中斷，也使得其他形式的警報失靈。

拉海納鎮的居民11日獲准短暫返回家園，以評估火災的損失，但州長格林（Josh Green）警告，迎接他們的將是「他們一生中前所未見的破壞」，呼籲返回小鎮的民眾務必要格外小心。

當地於每天晚間10時至清晨6時實施宵禁，部分受災最嚴重的地區仍然僅限搜救人員進入。

毛伊島和大島（Big Island）的野火從8日晚間開始，目前起火原因尚不清楚，但強風和乾燥的天氣持續助長火勢。