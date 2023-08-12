台鐵「潮州鐵道園區」新亮點！神秘百年木造車廂修復　今風華再現

▲百年木造車廂完成修復，現身台鐵潮州鐵道園區展示。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

全台唯一鐵路維修觀光機廠、台鐵「潮州鐵道園區」成新興觀光景點，今(12日)起再添新亮點，百年木造車廂完成修復，將現身鐵道園區，風華再現，開放民眾參觀。

台鐵局潮州鐵道園區去年12月17日開幕後，迄今年8月吸引全台20萬人朝聖觀光，成為南部親子旅遊新興景點，園區除展示全台獨一無二的大物車外，自今天(8月12日)起，再加入展示極具歷史意義的百年木造車廂，注入新亮點。

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TPK2053號屬於小型三等客車，是台北鐵道工場1921年所製造的ホハ2070型之2076號，戰後改為TP2076號，後又於1965年改造為TPK2053號，外觀為單層圓頂設計，外部可見三個一組的車窗五組，屬無端面車門的鏤空式上下車台設計。

▲▼百年木造車廂完成修復，現身台鐵潮州鐵道園區展示。（圖／台鐵）

台鐵局表示，該車因曾當作鋼樑廠宿營車使用而免於遭到拆毀，在台鐵局前局長陳德沛任內的鐵道車輛保存行動中，被送入高雄機廠修復，於1999年整修完成並復籍，為台鐵西線木造客車發展的重要歷史見證。2022年1月陸運至潮州基地，現已修復完成，並將於潮州鐵道園區風華再現。

台鐵強調，潮州鐵道園區透過鐵道車輛展現鐵路的發展軌跡，園區展示14輛具歷史氣息文物車輛，及全台唯一大物車作為園區意象，現又有百年TPK2053號車廂完成修復並加入展示行列，透過揭開木造車廂神秘的面紗，讓民眾可一睹不同現代電氣化列車的車廂風采，更了解鐵道車輛發展歷程中一段篇章。