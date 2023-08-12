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夜衝勝地1個月83人無照被抓　大學生崩潰「房租沒了」哭求警放過

▲▼夜遊勝地抓飆車族…8成無照駕駛 學生哭喊「付不出房租」求警放過。（圖／翻攝自金山警好讚）

▲新北警察局金山分局加強交通執法，7月至今取締83件無照駕駛違規案件。（圖／翻攝自金山警好讚）

記者趙蔡州／綜合報導

新北警察局金山分局暑假期間針對台2線加強交通執法，沿線設置移動式測照取締超速違規、全面攔檢無照上路駕駛人，自7月1日起已取締83件無照駕駛違規案件，其中未成年違規者有15件。有未成年騎士被警方攔查舉發，看見罰款金額當場哭了出來，祈求員警不要開罰。

金山警分局表示，今年6月30日起《道路交通管理處罰條例》第21條修正實施，民眾無照駕駛得處6000元至2萬4000元罰鍰，最高罰鍰由原本的1萬1200元提高到2萬4000元，且5年內累犯者一經查獲即開處最以高額罰鍰，如車輛所有人允許無照者駕駛，則加重處罰吊扣牌照1至6月。

▲▼夜遊勝地抓飆車族…8成無照駕駛 學生哭喊「付不出房租」求警放過。（圖／翻攝自金山警好讚）

▲學生被開罰哭了「付不出房租」求警放過。（圖／翻攝自金山警好讚）

金山警分局表示，他們於暑假期間針對台2線加強交通執法，從7月1日起截至8月10日止，總共取締了83件無照駕駛違規案件，其中未成年違規者有15件，而「適齡可考照卻無照違規的件數」占取締總件數比例高達8成。

根據《聯合新聞網》報導，有員警表示，北海岸是學生暑假期間夜遊的熱門地點，近日就有一位大學生無照駕駛被舉發，哭著求饒說是同學約就跟著來，一旦繳清罰款，不但生活費沒了，可能連房租都付不出來，祈求員警不要開罰。

金山警分局提醒，家長應注意家中青少年可能因為貪圖方便、有朋友邀請出遊或練習駕駛技術等原因而無照違規上路，一旦被取締不但會荷包大失血，過程中也有可能導致自身及其他用路人安全，呼籲民眾切勿無照違規上路。

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