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大陸 大陸焦點 特派現場

劉雯深夜PO井柏然環抱照「公費官宣」！　差點親下去影片曝

記者崔子柔／綜合報導

大陸男星井柏然和超模劉雯從2019年就被拍到戀情，但始終沒有正面承認，然而2人同為香奈兒品牌大使，近日一起替Coco Crush珠寶拍攝形象照，劉雯昨（10）日深夜在IG曝光2張照片和一部動畫影片，2人甜蜜模樣有如藉著公事官宣戀情。

劉雯選用她從背後環抱井柏然，2人雙手輕觸的照片做為首圖，將自己的獨照放在第2張，這也是她首次大方讓井柏然出現在IG版面上。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG、微博）

▲▼劉雯IG發出與井柏然合作的照片。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 。（圖／翻攝自IG、微博）

香奈兒更將劉雯、井柏然打造成動畫人物，在影片中配戴著香奈兒珠寶，飾演一對相思的戀人，最後在湖畔相遇，井柏然撫摸著劉雯的臉，差點親在一起。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG、微博）

▲2人在香奈兒打造的動畫影片中，相當甜蜜。（圖／翻攝自IG）

雖然劉雯的文案中全是關於香奈兒，但甜蜜感已經衝破螢幕，讓眾多粉絲激動留言表示，「這是官宣了嗎」、「公開秀恩愛」、「這和官宣的區別是？？沒有區別」、「真情侶就是牛」、「公費戀愛最高境界呀」。

井柏然和劉雯周日才被拍到甜蜜畫面，天后張惠妹6日在北京凱迪拉克中心舉行演唱會，特別點名台下的李榮浩起身打招呼，沒想到意外讓李榮浩身邊的「地下情侶」嚇得狂躲鏡頭，過程全被觀眾拍下。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG、微博）

▲▼井柏然、劉雯慌忙躲鏡頭。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 。（圖／翻攝自IG、微博）

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