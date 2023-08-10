大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典　侯友宜、邱若華爭取信眾選票拚勝選

▲大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典，候友宜、邱若華爭取信眾選票拚勝選。（圖／擷取自邱若華臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區普濟堂10日(農曆六月二十四日)是供奉主神關聖帝君誕辰，國民黨2024總統、立委參選人侯友宜、邱若華，為爭取龐大的信眾選票，在黨主席朱立倫、市長張善政、議長邱奕勝陪同出席慶典，為人民祈福，也使得今年的慶典活動充滿濃濃的選舉味。

朱立倫主席表示，大溪是他的出生地。普濟堂的關聖帝君靈驗佑人，是大溪人的信仰中心，大溪在地30餘個社頭組成遶境隊伍的傳統，盛大的社頭陣容及精彩的陣頭表演，是每年關聖帝君聖誕慶典系列活動當中不可錯過的重頭戲，熱鬧非凡，宛如大溪人的第二個過年，而他從小每年關聖帝君誕辰，母親和阿嬤都會帶他到普濟堂上香祈福。

朱立倫說明，關公的精神就是忠義、誠信，是捨身為大我的代表，而侯友宜市長一貫堅持忠義精神。誠信是一切的基礎，他堅定相信只要秉持忠義的精神，為了大局，大家小我小一點、大我大一點，就能團結勝選，共同為臺灣、為中華民國努力打拚。

桃園區域立委選舉共分六個選區，其中，大溪區和八德區、復興區以及中壢區華勛12個里屬於第六選區，國民黨提名邱奕勝議長的姪女邱若華參選，邱若華是政壇新人，長年深耕基層的邱議長連月來，陪同邱若華深入地方拜票，力拚勝選。