桃園立委選舉邱若華成立婦女後援會　籲團結拚勝選

▲黨主席朱立倫親自授旗給邱若華婦女後援會會長呂淑真。（圖／擷取自邱若華臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

2024桃園區域立委選戰，國民黨提名的第六選區立委參選人邱若華4日於八德區舉行婦女後援會成立大會，吸引近千名婦女參加。國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜、邱若華的叔叔、議長邱奕勝等地方人士，都到場為邱若華造勢。朱立倫強調，2024大選國民黨團結一致，所有的小雞和母雞團結一起，下架民進黨，讓人民過安定幸福的日子。

▲議長邱奕勝全力為邱若華助選。（圖／擷取自邱若華臉書）

朱立倫說：「就在今天，桃園跟新竹，共30面黨提名的總統和立委參選人，合體的電子看板正式上線，展現全黨團結的決心；而去年九合一大選、國民黨大贏主因是女力太強，這次桃園提名6席，有3男3女，分別是3名老將和3名新人，邱若華代表新女力，希望所有婦女姐妹們，當邱若華最好的支持者，讓她2024高票當選。」

侯友宜表示，他過去任職桃園縣警察局長，跟桃園鄉親結了不解之緣，尤其是黨主席朱立倫是在地八德人，每次來八德感觸很深，回到這裡就像是第二故鄉，更重要八德跟鶯歌是同一個生活圈，桃園跟新北本來就是一家人，在桃園、新北服務，都是努力打拚，讓這塊土地更好，也呼籲桃園的婦女姐妹們，全力支持他，國民黨執政台灣才會更安全。

邱若華懇請婦女姐妹們一起努力、讓兩性平權、性別平等不再只是口號，大家團結把桃園第六選區一席立委贏回來，助她進入立法院，為女性發聲，讓台灣更美好！

邱若華是在上(7月19日)獲黨提名底定，是國民黨六個選區最後獲提名，但卻展現積極動作，今天於八德區來福星餐廳成立婦女後援會，由前市議員呂淑真擔任會長，朱立倫親自授旗呂淑真及中壢區婦女會理事長謝李桂美、大溪區婦女會理事長陳秀鳳、復興區婦女會理事長陳瑛等分會會長，現場邱若華、侯友宜「凍蒜、凍蒜」聲不斷，氣氛嗨爆。