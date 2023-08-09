糗！詐團騙存摺還想囚人　「4打1」敵不過百公斤被害人慘遭滅團

▲體重破百的劉男（右一）1人對抗4詐團成員。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新北市38歲劉姓男子日前缺錢花用而誤信借貸詐騙廣告，上月2日攜帶存摺和提款卡到指定現場，23歲陳姓男子將他帶往一處公寓頂樓，與另3名同夥試圖搶存摺並將他囚禁，但劉男身形魁武、破百公斤，詐騙集團4打1竟敵不過劉男，劉男則趁隙求救，警方獲報後前往攻堅救人並持續向上溯源，昨（8）日循線在新莊拘捕到黃姓主嫌到案，全團5人都遭到逮捕，全案依法偵辦。

警方調查，詐騙集團以美女帳號作為偽裝，上月2日與劉男相約在鶯歌區便利超商外，劉男依約前往，陳男則將他帶往一處公寓頂樓，屋內的23歲歐姓男子、24歲莊姓男子和37歲劉姓男子見羊入虎口，瞬間變臉，拿出手銬、束帶及甩棍對被害人拳打腳踢，並準備將他拘禁。

但劉男身形魁武、體重破百，對4人的攻擊勇敢反制，而詐騙集團試圖噴灑辣椒水攻擊，卻反而將自己嗆得眼淚鼻水直流，劉男則趁隙向朋友求救，該友人立刻通知警方，三峽警分局則出動大批警力前往攻堅。

員警衝進屋內時，4名詐騙集團立刻高舉雙手，絲毫不敢輕舉妄動，警方在屋內查扣多具監視器鏡頭、電擊棒、手銬、束帶及辣椒水，甚至還發現他們買來安眠藥及肌肉鬆弛藥物準備加入水中讓被害人喝下，也查獲毒品安非他命等證物，最後通通被警方帶回偵辦。

據了解，此詐騙集團6月開始承租該址作為詐團據點，6月底一名家住北市的男子，聲稱因投資虛擬貨幣，陸續匯出新台幣900多萬元給對方，事後對方以獲利出金為由將他從北市住處誘騙前往該址，限制行動自由，但事後趁隙逃脫並向北市警方報案，兩案的犯罪手法不盡相同，但囚禁據點一樣，三峽警方也報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，向上溯源後鎖定集團黃姓首腦。

警方昨日凌晨鎖定黃嫌出沒在新莊地區，持拘票前往逮人，員警進到屋內發現黃嫌與女友在床上呼呼大睡，當場出示拘票將他逮捕，檢察官也向法院聲請羈押禁見獲准，將所有犯嫌依加重詐欺、恐嚇、傷害及妨害自由等罪移送新北地檢署偵辦。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌 讓愛貓愛犬免疫升級 限時↘$450

延伸閱讀

▸ 疫情悶太久…公公要求懷孕媳婦「幫忙解決需求」 1年後結局曝光

▸ 謝師宴成「鴻門宴」 家長擺桌款待下秒拍照檢舉…2教師中計慘了

▸ 酒吧前「男女狂壓」親密片瘋傳…醉女小褲褲全露出：不追究 原因曝光了