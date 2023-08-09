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大陸 大陸焦點 特派現場

「田徑女神」右手刺青陸網震驚！甜美人設破滅　一排留言全罵她

▲▼吳艷妮因右臂紋身引發爭議。（圖／翻攝自）

▲吳艷妮因右臂紋身引發爭議。（圖／翻攝自）

記者鄭思楠／綜合報導

成都大運會即將結束，大陸新晉「田徑女神」吳豔妮再次爆紅，近日在女子100米欄決賽中，以12秒76的成績奪得亞軍。不過，有網友發現，吳豔妮的右臂有一個刺青，比賽時用膠布貼著。有人直接將矛頭指向吳豔妮，甚至人身攻擊，怒噴「不符合國家隊的形象」。

吳艷妮是當下最受歡迎的中國運動員之一，無論是在成都大運會還是其他比賽中，她都創造了許多令人矚目的紀錄。吳艷妮預賽便跑出12秒98的成績，是本屆大運會女子100米欄預賽唯一一個打開13秒的運動員。半決賽時，她又跑出了12秒86，刷新了自己在大賽中的最佳成績。

最終，在決賽中，吳艷妮以12秒76的成績奪得了成都大運會女子100米欄的銀牌。這不僅是女子100米欄亞洲賽季的最佳成績，也是她個人的最好成績。憑藉這個成績，吳艷妮獲得了明年巴黎奧運會的參賽資格。

▲▼吳艷妮因右臂紋身引發爭議。（圖／翻攝自）

吳艷妮在比賽中取得優異成績，然而她的右臂紋身（刺青）卻成為了網友們關注的焦點，並引發了一系列的爭議。一些網友對吳艷妮的紋身進行了負面評論，甚至使用了傷害性的言辭。有人說，「這樣的紋身不符合國家隊的形象和要求。」有人說，「這樣的紋身是不尊重國旗和國徽。」有人說，「這樣的紋身是不愛國和不文明。」

面對網路霸凌，吳艷妮並沒有選擇沉默或者退縮，而是勇敢地正面回應，並解釋了自己紋身的含義和故事。在接受《央視》採訪時，她說，「我覺得我沒有做錯什麼，我只是想表達自己。」她說，右臂上的紋身是一朵由花環纏繞的皇冠，代表著對冠軍和榮譽的追求，也代表著自己堅強和自信的性格。

▲▼吳艷妮因右臂紋身引發爭議。（圖／翻攝自）

吳艷妮說，「我覺得這個紋身很適合我，它可以激勵我在賽場上更加努力。」她還說，這個紋身並不是毫無意義或者隨意刻上去的，而是經過了深思熟慮和規劃的，「我在紋身之前，就已經想好了要紋什麼，要紋在哪裡，要多大，要什麼顏色，都是我自己決定的。」

她直言，在紋身之前，也諮詢了自己的教練和家人，得到了他們的支持和理解，「我覺得這個紋身是我自己的選擇，是我自己的事情，不影響別人。」

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