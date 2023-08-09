酒吧前「男女狂壓」親密片瘋傳！醉女上下全露出　原因曝光大逆轉

▲男子壓在女子身上，還做出親暱的舉動。（圖／翻攝自微博／鳳凰網）

圖文／CTWANT

大陸微博近日瘋傳一段女子喝到斷片，結果在酒吧外面遭猥褻的影片。對此警方表示，涉事男女為情侶關係，經過嚴肅批評教育，2人已意識到錯誤。

根據陸媒《澎湃新聞》報導，廣東省廣州市天河區6日凌晨約3時許左右，有民眾在酒吧後門撞見，一名男子壓在一名斷片的女子身上，過程中還做出親暱的舉動，完全不管旁人眼光。由於動作實在太親密，加上女子的內衣、小褲褲完全露出都不知，不少人以為是撿屍，趕緊報警。

對此警方表示，接獲報案後立即派人員到現場處置，並將相關人等帶回調查，經查，涉事男女為情侶關係，2人酒後在酒吧外做出親暱舉動，被路過民眾拍下、上傳至網路；而女子認為，當時的行為是情侶間的親暱行為，因此不會追究男子的責任。

警方強調，儘管2人為男女朋友關係，但行為在公眾場合仍不恰當，已對2人進行批評教育，涉事男女在之後也意識到錯誤；除此之外，警方也要求，涉事酒吧加強場所秩序管理。

消息曝光後，不少人在微博留言評論「要辦啥事回家或者去酒店開個房多好，非要在大馬路上」、「當眾發情，這樣不好吧」、「這不叫親暱吧，怎麼看怎麼猥瑣」、「女的都不在乎了，別人確實也管不著」。

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