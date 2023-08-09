男醉倒擦傷流血「家中電話沒人接」警送他回家　真相曝光

▲楊男與友人在父親節喝酒醉倒路邊，並因跌倒而擦傷流血。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市72歲楊姓男子在昨日父親節與朋友到小吃店喝酒，返家途中因不勝酒力醉倒在路邊，導致左臉及手部擦傷流血，巡邏員警見狀上前關心，耐心詢問後得知楊男的住處就在附近，欲通知家人接回，電話卻無人接聽，於是將他攙扶回家，當兒子看到父親被護送到家，表示因睡覺未聽聞電話聲，但對警方的熱心幫忙深表感謝。

▲消防救護人員為楊男包紮治療。（圖／大園警分局提供）

大園分局潮音派出所副所長廖崇孝、警員李哲銘，8日17時許巡邏行經大園區自立三街時，看見一名男子躺在路邊，地上還沾有些許血跡，員警趕緊上前查看，發現老翁渾身酒氣雖有呼吸卻神智不清，左臉及手部因跌倒而擦傷流血，隨即通知救護人員前來包紮治療。

▲並扶持楊男返回住家。（圖／大園警分局提供）

男子在包紮後身體並無大礙，同時表示不願送醫治療，經員警耐心關懷詢問，總算得知老翁的姓名，警方以戶役政系統查詢比對，順利查出他的年籍資料，住處就在距離不到100公尺的地方。

員警試著撥打楊男住家電話，卻沒有人接聽，員警擔心楊男仍處酒醉中，於是與救護人員一同將他護送返家。老翁的兒子看見父親被攙扶回家，感到非常驚訝，表示剛剛在房間睡覺沒聽到電話鈴聲，對於父親的酒後失態行為覺得相當抱歉，以後會更加注意父親的狀況，感謝警、消人員的熱心幫忙。